Päť zázračných hlasov zo Slovenska, ktoré počuť na celom svete

Slovenskí operní speváci vystupujú na najlepších svetových scénach. Prečítajte si prvú časť našej veľkej prílohy o Slovákoch v opere.

TEXTY: Kristína Kúdelová, Zuzana Uličianska

K eď si večer zapíname televízne noviny, málokedy počujeme o tom, že kdesi v New Yorku sa Štefan Kocán práve chystá na predstavenie a bude bojovať o svoj americký sen. Nehovorí sa o tom, že Adriana Kučerová bude celý večer krotiť šialených divákov v La Scale a že Pavol Bršlík sa v londýnskej Covent Garden opäť pokúsi vyvolať standing ovation.

Takýto druh správ patrí skôr do športového sveta, kde sú fanúšikovia každé ráno zvedaví, ktorý slovenský hokejista dal cez noc v NHL gól. Udržujú ich v dobrej nálade a možno aj v akejsi hrdosti.

Z operného sveta sme si na niečo podobné nezvykli, ale mohli by sme. Naši operní speváci vystupujú na všetkých prestížnych scénach vo svete, sú veľkými hviezdami a až sa nechce veriť, koľko ich je. V tejto prílohe hovoríme o desiatich z nich.

V rozhovore s Daliborom Jenisom spomíname na to, ako debutoval v milánskej La Scale v inscenácii Don Carlos. Informovaní talianski diváci vedeli, že dirigent na poslednú chvíľu vyhodil z obsadenia domáceho speváka a nepáčilo sa im to.

Počas celého predstavenia publikum vytváralo zlé ovzdušie, napätie bolo neznesiteľné, fiasko na ceste. Pozerať sa na to, ako pri takom neznesiteľnom tlaku bojuje slovenský spevák, sa podobalo nervom, ktoré prežívajú hokejoví fanúšikovia, keď pred koncom vyhrávame o gól - ale už desať minút hráme v oslabení.

Keď sa Don Carlos skončil a padla opona, Milánčania začali bučať a pískať, ale keď sa prišiel ukloniť náš Jenis, spustili obrovský potlesk. Aj objektívnemu uchu Neslovákov muselo byť jasné, že sme práve získali zlatú medailu.

Je v opernom svete pojmom. Vo svojich 68 rokoch zostáva EDITA GRUBEROVÁ obdivovanou divou, ktorá spieva tie najnáročnejšie koloratúrne party. Viedenská štátna opera pripravila na 7. februára špeciálny koncert, ktorý pripomenie 45 rokov jej pôsobenia na tejto scéne.

Ako vnímate, že koncert bude prenášaný aj live na webe opery?

To ma môže len tešiť. Chvalabohu, že tieto technické vymoženosti existujú. Doteraz to bolo len vybrané publikum, čo si mohlo dovoliť kúpiť vstupenky. Dnes je to demokratickejšie.

Čo budete spievať?

Vybrané sú len tie najdôležitejšie pasáže z mojich obľúbených postáv, ako je Lucia di Lammermoor. Zaznejú aj árie z Belliniho Puritánov, Donizettiho Anny Bolenovej a tiež záverečná scéna z Roberta Devereux. Sú to niekedy až dvadsaťminútové výstupy, také tie „blúznivé“ party. Myslím, že v mojom veku ich už žiadna operná speváčka nespieva, hlavne nie v obore, v ktorom sa ide do stratosfér.

Ako je to možné, že vám to nerobí problémy?

Spievam novou technikou, ktorú mi poradila jedna zürišská lekárka, logopedička, ktorá sa sama venuje spevu. Pred ôsmimi rokmi mi aj prakticky ukázala to, čo mi ešte žiadna učiteľka predtým nevysvetlila. Išla skutočne až do medicínskych detailov. Nazývam to konečnou pravdou.

Môže to urobiť revolúciu v opernom speve?

Chodia k nej takí, čo spievajú falošnou technikou a potom majú problémy s výškami. Ale zmeniť celú spevácku techniku nie je vôbec jednoduché. Mne trvalo tri roky, kým mi to celé prešlo do krvi.

O čo vlastne ide?

O iný spôsob práce s bránicou, čo je základný problém všetkých spevákov. Bránicu musíme tlačiť dole, aby sme vyrobili priestor pre tón. Je to koordinácia viacerých činností, komplexná záležitosť.

Divadlá dnes často nútia mladé speváčky aj do partov, na ktoré ešte nemajú. Ak si pri nich zničia hlas, ľahko ich nahradia inými.