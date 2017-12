Zomrela predstaviteľka slečny Marplovej

Geraldine McEwanová sa narodila v meste Old Windsor a divadelný debut absolvovala ako 14-ročná.

LONDÝN. Britská dlhoročná herečka Geraldine McEwanová zomrela vo veku 82 rokov počas liečby mozgovej porážky. Bola známa mnohými úlohami, ale najviac sa preslávila ako predstaviteľka slečny Marplovej v 12 častiach televízneho seriálu podľa detektívok spisovateľky Agathy Christie.

Informovala o tom dnes tlačová agentúra AP. Jej úmrtie oznámili herečkine dve deti: McEwanová zomrela v piatok po tom, čo ju koncom októbra postihla mozgová mŕtvica. Odvtedy bola hospitalizovaná.

Dlho hrala v divadle

McEwanová vystupovala mnoho rokov v divadle, televízii a vo filmoch. Na javisku účinkovala s hereckými hviezdami ako Laurence Olivier, Albert Finney a s ďalšími špičkovými britskými hercami.

Získala množstvo ocenení vrátane ceny BAFTA v kategórii najlepšia herečka za výkon v dramatickom filme "Oranges Are Not the Only Fruit" z roku 1989.

Narodila sa v meste Old Windsor, 30 kilometrov západne od Londýna, a divadelný debut absolvovala ako 14-ročná. O štyri roky ju už obsadzovali do hlavných rolí. Excelovala v Shakespearových hrách, kde stelesňovala hlavné postavy - napríklad v hrách Veľa kriku pre nič a Hamlet. Jedno zo Shakespearových diel režírovala.

Zahrala si aj v Robinovi

Slečnu Marplovú stvárňovala v 12-dielnom televíznom seriáli v rokoch 2004-2008.

Keď oznamovala, že z úspešného seriálu odchádza, povedala, že hrať túto rolu bol "úžasný zážitok" a odnáša si spomienky plné lásky.

Počas kariéry sa objavila takisto vo filme "Robin Hood: Kráľ zbojníkov", kde hrala čarodejnicu po boku Kevina Costnera a Alana Rickmana.

Takmer 50 rokov bola vydatá za Hugha Cruttwella, bývalého šéfa Kráľovskej akadémie dramatických umení. Zomrel v roku 2002. Po manželoch zostali ich dve deti, Greg a Claudia.