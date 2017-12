Soul Kitchen: nemecký film bez nemeckej dispciplíny

A okrem filmového tipu na dnes ešte jedna otázka: Je čistobiely obraz umením? Odpoveď ponúka skvelá divadelná komédia.

2. feb 2015 o 0:00 Kristína Kúdelová

Je čistobiely obraz umením? Odpoveď ponúka skvelá divadelná komédia. V televízii hrajú výborný film Soul Kitchen.

Soul Kitchen

Dvojka 22.00

Uspel multikulturalizmus alebo neuspel? Politici sa môžu ešte roky hádať. Ale kto uvidí film Soul Kitchen, ten si celkom ľahko urobí názor. Nakrútil ho nemecký režisér tureckého pôvodu Fatih Akin a rozpráva v ňom o Zinosovi, nemeckom mladíkovi s gréckymi koreňmi, ktorý v industriálnej časti Hamburgu vlastní fungujúcu, ale nie celkom prosperujúcu reštauráciu.

V modernom Nemecku dnes už nie ste celkom in, keď hosťom podávate pizzu, hamburger a hranolčeky, preto aj sa aj Zinos odhodlal na vážny krok a najal šéfkuchára, ktorý vie variť originálne aj zdravo – respektíve, vie variť. Lenže experiment dlho nepotrvá, zákazníci si chcú naďalej objednávať mleté mäso a teplé gazpacho a Zinos má miesto úspechu problémy. Kým zistí, že ľudia do jeho reštaurácie nechodia preto, aby ocenili kulinárske umenie, ale že tam prosto chodia, aby nejako prežili časť svojho dňa, už má na krku neúprosných úradníkov, mafiánskych podvodníkov aj starosti svojho smoliarskeho brata.

Fatih Akin nakrútil film, ktorý sa vymyká nemeckej disciplíne. Jeho príbeh ovláda živelnosť, mierny chaos a výbuchy neovládateľných emócií. Jeho hrdinovia riešia svoje pracovné aj milostné problémy s horúcou hlavou, nie je takmer žiadna šanca, že by sa upokojili a začali sa správať aspoň trochu logicky. Napriek tomu, pod týmto bláznivým povrchom je ukrytý jasný názor aj pevná ruka režiséra. Akin do hlavnej úlohy obsadil svojho kamaráta Adama Bousdoukosa a spolu smerovali k jasnému cieľu – nakrútiť nespútanú komédiu poznačenú radosťou zo života. Čo na tom, že je občas nevyriešiteľne ťažký a že sa v ňom nedá zorientovať.

video //www.youtube.com/embed/Ua86x-J4ubA

Kumšt

Divadlo v podpalubí, Bratislava, 19.00

Cesta do hlbín mužskej duše, tak by sa dala nazvať táto divadelná hra, keby sa nevolala Kumšt. Je o troch veľmi dobrých kamarátoch v zrelom veku, ktorý sa dostanú do nezvyčajnej a nepoznanej situácie, keď si jeden z nich kúpi obraz. Čisto biely obraz. Je to hypermoderné umenie alebo čistý nezmysel? Kamaráti nevedia, ktorú pozíciu zaujať, boja sa, že ich zlá voľba zdiskredituje – ak sa však nezhodnú, potom hrozí, že sa do krvi pohádajú.

Túto divadelnú komédiu napísala výborná francúzska dramatička Yasmina Reza. Zaznamenala obrovský úspech na celom svete, preložila sa do tridsiatich piatich jazykov. V Štúdiu L+S v nej kedysi hrali Milan Kňažko, Marián Labuda a Milan Lasica, dnes si úlohy samoľúbych mužov rozdelili Martin Mňahončák, Csongor Kassai a Gregor Hološka.