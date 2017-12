Jamie Cullum je Sinatra v teniskách. Vydal džezové štandardy

Britský spevák má veľký talent popularizovať džez. Jeho najnovší album Interlude je zložený z amerických štandardov.

2. feb 2015 o 17:11 Marek Hudec

Mnohí si dnes asi myslia, že džez je komunitnou hudbou a predstavia si pri ňom zadymené kluby v prítmí sviečok alebo koktailové večierky. Spiatočnícku atmosféru, kde sa v reproduktoroch rozčuľuje Nina Simone.

S popularitou, akej sa džez tešil pred šesťdesiatimi rokmi, sa to nedá porovnať. Je to kríza? Odpovede si stačí nájsť v televíznom seriáli Treme z mekky džezu v New Orleanse. V jednej scéne pouličného hudobníka znervózňuje, že turisti chcú počuť dookola rovnaké dobové pesničky.

To, že sme dnes zvedaví skôr na džezový stereotyp ako na niečo nové, si zrejme myslí aj Jamie Cullum. V hudobnom svete má veľký vplyv, napriek tomu naposledy vydal album plný cover verzií overených hitov. Nina Simone nechýba.