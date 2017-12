Kód Enigmy: Takýto film by nakrútil aj stroj

Režisér Morten Tyldum získal pre Nórsko s filmom o geniálnom matematikovi historickú nomináciu na Oscara. Ale za akú cenu?

2. feb 2015 o 17:35 Kristína Kúdelová

Morten Tyldum získal pozornosť filmom Kamoši z roku 2003. Do filmu Kód Enigmy už mohol obsadiť hviezdy Benedicta Cumberbatcha (druhý zľava) a Keiru Knightley.(Zdroj: OUTNOW)

Film o matematikovi, ktorý rozlúštil vojenskú komunikáciu Nemcov, má osem nominácií na Oscara. Bol by prekvapením, keby ho získal v hlavných kategóriách. Rukopis režiséra v ňom nevidno.

„Viete, že Nórsko je jednou z posledných krajín, kde sa začal predávať televízor?“ pýtal sa kedysi režisér Morten Tyldum v rozhovore pre denník SME. Nevedeli sme. Nedostatky v audiovizuálnej oblasti severania rýchlo dobehli a Tyldum je ukážkovým príkladom.

Pred pár dňami sa mu podarilo to, čo sa len občas stáva európskym režisérom – dostal nomináciu na Oscara. Za film Kód Enigmy, ktorý nakrútil v britsko­-americkej koprodukcii a ktorý máme od minulého týždňa v našich kinách.

Najprv Jo Nesbo, potom James Bond

V nórskom filme patrí medzi tú generáciu, ktorej sa už nechcelo nakrúcať pochmúrne filmy a s iróniou obrátila pohľad na seba. Na dospelých ľudí, čo nechcú prijať zodpovednosť za blízkych a kamarátov. „Napríklad ja, ťahá mi na štyridsiatku a ešte som sa neoženil,“ hovoril.

Raz na ulici Tyldum videl, ako partia chlapcov skáče z okna do kontajnera a nahráva sa pritom na video. Povedal si, že by mohol nakrútiť film o jednom takom mladom mužovi, čo si robí video–denník – a tak vznikla komédia Kamoši. Na festivale v Karlových Varoch zaň v roku 2003 získal Cenu divákov a odvtedy ho priazeň publika neopustila.

V Hollywoode si ho všimli, keď sa pred tromi rokmi dostala do kina jeho adaptácia Lovcov hláv od Jo Nesba, páčilo sa im, ako „americky“ vie pracovať so žánrom trileru a pritom v ňom zachovať škandinávsky humor. Potom sa chvíľu hovorilo, že ak nebude Sam Mendes k dispozícii, nového (dvadsiateho štvrtého) Jamesa Bonda nakrúti on.

Nakoniec sa plány zmenili a agent mu volal s ponukou, či by sa mu nechcelo prečítať scenár k filmu Kód Enigmy.