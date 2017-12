Tip na stredu: Meditácia uprostred budhistických sôch

V Slovenskom národnom múzeu začína výstava budhistických artefaktov, v kine vás čaká dvojica zaujímavých filmov: staršie dielo od režiséra Kódu Enigmy a čiernobiela adaptácia Émila Zolu.

4. feb 2015 o 0:00 Monika Grešová, kk, mh

Viac než sto vzácnych zlatých sôch Budhu, thángk (zvinovacích obrazov) a rituálnych predmetov môžu slovenskí nadšenci Ďalekého východu obdivovať od dnes až do 1. marca v Slovenskom národnom múzeu.

Medzi exponátmi sa nachádzajú 2550 rokov staré majstrovské diela z Tibetu, Nepálu a Indie. Mnohé zverili do opatery múzea majitelia nemalých súkromných zbierok, ktorí ich používajú na každodenné meditácie.

Vo výstave sa snúbia dva neoddeliteľné aspekty mysle, podľa ktorých nesie výstava aj svoje meno – Priestor ako symbol jej nezničiteľnosti a radosť, ktorá predstavuje jej prirodzenú kvalitu.

Mesačná výstava priblíži budhizmus početnými odbornými prehliadkami, prednáškami a meditáciami, ktoré podľa učiteľov (lámov) rozvíjajú hlboké vnútorné bohatstvo a vedú k prirodzenej a neochvejnej mysli, v ktorej sa môžu rozvinúť všetky osvietené aktivity.

Každá februárová sobota bude patriť premietaniu filmov a dokumentov o fascinujúcich príbehoch tibetských majstrov budhizmu či o jogínoch, ktorí sa kedysi dávno zaviazali k utajeniu, aby ochránili čistotu svojej duchovnej praxe.

Okrem vizuálneho a duchovného zážitku sú pre návštevníkov výstavy pripravené aj tvorivé dielne, ktoré priblížia techniku výroby sadrových odliatkov Budhov, reliéfov nazývaných „tsa tsa“. Prednášky počas výstavy zas sľubujú účasť viacerých osobností budhistického učenia, ktoré priblížia napríklad nadčasové hodnoty budhizmu alebo rôzne meditačné metódy.

Kamoši

Filmový klub Nostalgia, Bratislava, 19.30

Keď nórsky režisér Morten Tyldum nakrúcal film Kamoši, bol si vedomý toho, aký životný štýl má: „Ťahá mi na štyridsiatku a ešte som sa neoženil.“ Mal pocit, že patrí ku generácii, ktorá odmieta prevziať zodpovednosť za to, do čieho intímneho života vstupuje, a nechcela brať svoje vzťahy vážne.

Čosi podobné platilo aj na jeho hrdinov. Sú to traja kamaráti, ktorým veľmi imponovalo to, že ich videodenníky zaujali producenta nórskej televízie a dostali ponuku vystupovať v reality šou. Ich program bol veľmi populárny, ale chlapci pritom zabúdali, že skutočný život majú doma a že hodnotné môže byť aj to, čo nie je iba vtipné a zábavné.

Komédia Kamoši získala cenu publika na festivale v Karlových Varoch pred jedenástimi rokmi. Medzitým sa režisér Morten Tyldum presadil aj vo svete a dnes je nominovaný na Oscara za film Kód Enigmy.

video //www.youtube.com/embed/ijWiFIpeES0

Človek beštia

KINO TIP / Lumiére 18.00

Čiernobiela adaptácia významnej knihy francúzskeho spisovateľa Émila Zolu, ktorá zároveň patrí do jeho románovej ságy. Človek beštia z názvu sa volá Lantier a trpí nutkavou chuťou zabíjať ženy. Lantiér pracuje ako strojvodca na železnici a s motorom vlaku si vybudoval zvláštny vzťah.

Do jeho života nečakane vstúpi rovnako bizarný a zhnitý vzťah manželskej dvojice. Jeho kolega Roubaud zistil, že ho partnerka podviedla so svojím bohatým krstným otcom. Roubaud sa v záchvate žiarlivosti túži pomstiť a tak naplánuje vraždu na koľajniciach. Lantiér sa zhodou náhod stáva svedkom udalosti.

Režisér filmu Jean Renoir preniesol príbeh do obdobia tridsiatych rokov a realizmu. Vlak postavil ako jedného z hlavných hrdinov príbehu.