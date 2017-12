Berlinale bude väčšie ako kedykoľvek predtým

Vo štvrtok 5. februára sa vo Festivalovom paláci na Postupimskom námestí v Berlíne začne 65. medzinárodný filmový festival.

4. feb 2015 o 18:11 Miloš Ščepka

Súťaž otvorí dráma katalánskej filmárky Isabel Coixet Nadie quiere la noche s Juliette Binoche v hlavnej role. V programe hlavnej prehliadky je dráma čilského režiséra Pabla Larraina El Club, novinka Petra Greenawaya Eisenstein in Guanajuato, Cinderella Kennetha Branagha, nová dráma Andreasda Dresena Als wir träumten, Every Thing Will Be Fine Wima Wendersa, Knight of Cups Terrence Malicka, Mr. Holmes Billa Condona, Pod electričeskimi oblakami Alexeja Germana mladšieho, Queen of the Desert Wernera Herzoga, Taxi Jafara Panahiho, ale aj rumunsko-bulharsko-česká koprodukcia Aferim! (r. Radu Jude).

Medvede a ich krotitelia

Devätnásť snímok z hlavnej prehliadky bude súťažiť o Zlaté a Strieborné medvede. V hlavnej porote pod vedením Američana Darrena Aronofského zasadnú nemecký herec Daniel Brühl, juhokórejský režisér Bong Joon-ho, americká producentka Martha De Laurentiis, peruánska filmárka Claudia Llosa, francúzska filmová hviezda Audrey Tautou a americký filmár Matthew Weiner. Wim Wenders si 12. februára prevezme čestného Zlatého medveďa za prínos do svetovej kinematografie. Profesionálne festivalové ocenenia Berlinale Kamera dostanú riaditeľ Moskovského filmového múzea Naum Kleiman, nemecký režisér Marcel Ophüls a dvojica spolutvorcov čoraz populárnejšej festivalovej prehliadky Culinary Cinema – šéfkuchári, food aktivisti, priekopníci gastronomického hnutia Slow Food Alice Waters a Carlo Petrini.

Mimoriadnych slávnostných uvedení pod hlavičkou Berlinale Gala sa dočká adaptácia knižného bestselleru Päťdesiat odtieňov sivej v réžii Sama-Taylora Johnsona, nová životopisná dráma Antona Corbijna Life, dráma Simona Curtisa Woman in Gold či nový film talianskeho majstra Ermanna Olmiho Torneranno i prati.

Český pedofilm a slovenská Koza

Súťaž krátkych filmov Berlinale Shorts ponúkne 27 diel z 18 krajín. Trojčlenná porota prvý raz rozhodne aj o držiteľovi novej ceny Audi Short Film Award, dotovanej sumou 20 000 eur.

Prehliadka Panorama má ambíciu stavať mosty medzi komerciou a umením. Medzi tridsaťštyri hraných a 18 dokumentárnych filmov sa prebojoval aj český dokument Danielův svět režisérky Veroniky Liškovej, ktorý na autentickom osude prináša netradičný pohľad na pedofíliu. O cenách v tejto prehliadke rozhodujú svojím hlasovaním diváci.

Novátorské, avantgardné a netradičné filmy sústreďuje 45. ročník prehliadky Forum. Je ich 54, medzi nimi aj slovenský celovečerný hraný debut Ivana Ostrochovského Koza. Vlani slávil Ostrochovský v Berlíne úspech ako spoluautor dokumentárneho filmu Zamatoví teroristi. Mimochodom, režijných debutov sa v Berlíne zíde 18 a porota, ktorej členmi sú čerstvý držiteľ Strieborného leva z Benátok, americký dokumentarista Joshua Oppenheimer, ukrajinská herečka Oľga Kurylenko a mexický režisér Fernando Eimbcke, spomedzi nich určí výhercu prémie 50 000 eur.

video //www.youtube.com/embed/f_nZnCZf_NQ

Ďalší Slovák v súťaži

Od roku 1978 berlínsky festival sústreďuje aj najzaujímavejšie filmy pre deti a mládež. V prehliadke Generations tohto roku 65 filmov z 36 krajín súťaží o Krištáľové medvede. Uchádzať o cenu sa bude i slovenský šesťminútový bábkový film Rosso Papavero, debut režiséra Martina Smatanu.

Súťaž filmov mladých nemeckých filmárov má názov Perspektive Deutsches Kino a všetkých jej štrnásť snímok festival uvedie vo svetovej premiére.

Desiate jubileum slávi už spomínaná prehliadka Kulinarisches Kino. Nové i staršie diela svetovej kinematografie spája s gastronomickými zážitkami, keď uznávaní kuchári pripravujú menu k vybraným filmom a predstavenie je vlastne gurmánskou večerou s filmovou projekciou. Vstupenky po 85 eur sú najdrahšími na Berlinale. Najlacnejšie – po 4 eurá, ponúka prehliadka Generatinons.

Zázračný technicolorový plášť

Prehliadka NATIVe sa tohto roku zameria na latinskoamerickú kinematografiu a veľká retrospektíva nazvaná Glorious Technicolor prinesie to najlepšie z farebných filmov, nakrútených jedinečnou technológiou: Africká kráľovná, Čarodejník z krajiny Oz, Niagara, Odviate vetrom, Páni majú radšej blondínky, Snehulienka a sedem trpaslíkov, Spievanie v daždi, Súboj na slnku... tri desiatky zreštaurovaných a zrekonštruovaných filmov od začiatku 20. po koniec 60. rokov minulého storočia.

Pre mladých scenáristov, režisérov, producentov, skladateľov filmovej hudby, filmárov a kritikov je tu Berlinale Talents – inšpiratívny pobyt spojený s premietaním festivalových filmov, tvorivými dielňami a prednáškami naslovovzatých majstrov ako Darren Aronofsky, Andreas Dresen, Marcel Ophüls, Joshua Oppenheimer, Howard Shore či Wim Wenders. Desať mladých hercov z celej Európy od Dánska cez Litvu až po Švajčiarsko sa filmovému svetu predstaví v rámci tradičnej aktivity Shooting Stars.

Viac než sedemsto dalších filmov ponúkne na vyše tisícke projekcií v 38 kinosálach takmer dvom tisíckam producentov a distributérov medzinárodný filmový trh. Na pôde festivalu sa bude konať od 5. do 13. februára a prihlásilo sa naň 7 739 účastníkov z 95 krajín. Chýbať nebude ani medzinárodný koprodukčný trh.