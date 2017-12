Volám sa Forrest Gump a vravia mi Forrest Gump

Pred dvadsiatimi rokmi na Oscaroch triumfoval nie veľmi bystrý, no lásky hodný hrdina. Svoju dôležitosť si neuvedomoval, a v tom bola jeho najväčšia sila.

5. feb 2015 o 11:23 Eva Andrejčáková

Pre hlupáka je každý hlupák. Tú vetu vštepovala mama svojmu synovi vždy, keď sa mu okolie vysmievalo. Meno dostal po zakladateľovi Ku-klux-klanu.

Nebol veľmi bystrý, mal problémy s pohybom aj s rečovým prejavom, no matka ho ľúbila a podporovala, a tak mohol cítiť, čo je láskyplný vzťah. Už len to stačí ako dôvod, aby ho chlapci zo školy medzi seba neprijímali.

Niesol to, ako vedel, naučený robiť všetko podľa pokynov. Malej Jenny, dievčaťu od susedov, jeho prostoduchosť neprekážala. Mala to v živote asi ťažšie – namiesto rodičovskej starostlivosti sa jej ušlo hnevu a zneužívania. Od istého dňa začali spolu rásť.

On bol ten dobrý, ona tá krásna. Z vlastnej skúsenosti mu mohla poradiť len toľko: keď máš problémy, utekaj. On sa toho držal. Život mu však nezachraňoval útek, ale beh. Jeho nízke IQ sa stalo číslom, ktoré v každodennom živote znamenalo všetko a nič.

V centre pozornosti

Ich životy sa zakrátko rozišli – ona podľahla volaniu detí kvetov, jeho si povolala armáda. Šiel bojovať do Vietnamu, prežil peklo, neskôr si ho získal americký futbal aj stolný tenis. Dal sa na lov kreviet, zbohatol a čoskoro o ňom vedela celá Amerika.

Jednoduchý, nenápadný mladík, vždy pripravený vykonať rozkaz, sa súhrou okolností ocitol vždy v centre pozornosti – po bokoch prezidentov, guvernérov, pri dôležitých udalostiach, ktoré menili svet.

Cez jeho naivný pohľad sledujeme dejinné udalosti Ameriky v druhej polovici dvadsiateho storočia – stretávame s ním Nixona, Kennedyho, Presleyho či Lennona, sme s ním pri príčinách kauzy Watergate, na tribúnach demonštrantov, pri rozbehu prevratného biznisu „s akýmsi ovocím“, dokonca pri zrode prvého emotikonu. Nehodnotí, nemá predsudky, nikoho nesúdi, prosto existuje.

A vychádza mu to, hoci postupne s bolesťou prichádza o svojich blízkych. Stále myslí na svoju Jenny. Nerozpráva o trápení, no keď ho je priveľa, opäť ho zachráni beh. Beží rok, dva, tri naprieč celou Amerikou, až kým sa neunaví a nevráti domov, do alabamského Greenbow. Zmysel života si ho nakoniec nájde sám.



V marci 1995 na vyhlasovaní Oscarov tvorcovia filmu Forrest Gump takmer neschádzali z pódia.

Na vlastnej koži

Príbeh Forresta Gumpa z fiktívneho mestečka sa začal pred mnohými rokmi skutočne v Alabame. Tam sa narodil Winston Groom, americký románopisec, autor rovnomenného, dnes svetoznámeho knižného titulu.