Billy Bob Thornton: Som najväčšie zlo vo Fargu

Na to, aby ho nazývali zlým chlapcom Hollywoodu, je už pristarý. Vlastne, zlé ostali len jeho postavy. Tá s menom Malvo je priam diabolská.

5. feb 2015 o 14:31 Alena Štifilová

Na to, aby ho nazývali zlým chlapcom Hollywoodu, je už pristarý. Vlastne ani zlý už nie je, skôr príjemný, vysmiaty džentlmen. Zlé ostali len jeho postavy. Za nájomného vraha v seriáli Fargo získal Zlatý glóbus.

Chcelo by to napísať, že ide o veľký návrat Billa Boba Thorntona medzi hollywoodsku elitu. No také jednoduché to nebude. Len pár minút po tom, čo získal Zlatý glóbus za najlepší herecký výkon v seriáli Fargo, vysvetľoval novinárom, že o jeho filmy už nie je v Hollywoode záujem.

Vraj je ako režisér príliš staromódny a ovplyvnený americkou južanskom literatúrou 20. storočia. Koho to už dnes zaujíma?

Billy Bob Thornton totiž prišiel pred vyše tridsiatimi rokmi do Los Angeles, aby sa stal scenáristom a túžba písať a režírovať vlastné filmy ho drží dodnes. V zálohe mal aj plán B, ak sa nepresadí vo filmovom priemysle, možno ho niekto zoberie do rockovej kapely ako speváka alebo bubeníka a splní si svoj detský sen.

Nakoniec ho partia kamarátov prehovorila, aby sa prihlásil na kurz herectva. Prvých šesť až sedem rokov sa pretĺkal bez peňazí, hral v bezvýznamných filmoch a o jeho scenáre nemal nikto záujem. Zanedbával svoje zdravie, nič nejedol, pri výške 182 centimetrov vážil necelých 62 kilogramov a podvýživa mu spôsobila problémy so srdcom.

„Chvíľu som si myslel, či nemám psychické problémy a anorexiu,“ priznal sa v jednom z rozhovorov.

Nakoniec sa mu podarilo presadiť. V roku 1996 napísal, zrežíroval a zahral si aj hlavnú postavu v dráme Sling Blade. Príbeh o mierne mentálne zaostalom mužovi, ktorý vyjde po 25 rokoch z väzenia, kde sedel za vraždu svojej matky a jej milenca, mu vyniesol Oscara za najlepší scenár a nomináciu za najlepší herecký výkon.



Muž, ktorý nebol (2001). FOTO: OUTNOW.CH



Santa je úchyl (2003). FOTO: OUTNOW.CH

Som vegán, mäso je zážitok

Vlani urobil tiež jedno prelomové rozhodnutie.