Na Pohodu prídu aj Einstürzende Neubauten

Na festivale Bažant Pohoda vystúpi aj nemecká kapela Einstürzende Neubauten, oznámili organizátori na internete.

5. feb 2015 o 14:37 SITA

"V čase vzniku kapela šokovala publikum nesmiernym hlukom, intenzívnymi nepravidelnými rytmami a apokalyptickými textami. Ich anti-pop slúžil ako protijed na prebratie paralyzovaných más a parodoval bezobsažnosť mainstreamovej hudby. Kapela tak položila základný kameň pre príchod kapiel ako Depeche Mode, Rammstein, či Nick Cave and the Bad Seeds," predstavili Einstürzende Neubauten zástupcovia festivalu.

video //www.youtube.com/embed/dYmRnl_J9GI

Vznikla v roku 1980 v Berlíne. Prvý album Kollaps vydali v roku 1981. Neskôr uviedli na trh úspešné počiny ako Halber Mensch (1985), Fünf auf der nach oben offenen Richterskala (1987) alebo Haus der Lüge (1989), pričom zatiaľ posledný album Lament ponúkli vlani v novembri. Formácia má na konte aj množstvo EP nahrávok, výberoviek, koncertných záznamov či štyri soundtracky. Momentálne v kapele pôsobia Blixa Bargeld, N.U. Unruh, Alexander Hacke, Jochen Arbeit a Rudolf Moser.

Účasť na Pohode už potvrdili aj Heymoonshaker, Tiken Jah Fakoly, Roni Size Reprazent, Eagles of Death Metal, Young Fathers, Too Many Zooz, Tom Vek, Les Ambassadeurs, Erotic Market, Fufanu, Bo Ningen, Omar Souleyman, Kuenta i Tambu, Dyse, Monikino Kino, Vlasta Popić, Off! a Repetitor.