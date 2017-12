Hollywoodske štúdia chcú zachrániť Kodak

Napriek digitálnej revolúcii je stále dosť režisérov, ktorí radšej nakrúcajú na film. Sú aj medzi oscarovými kandidátmi

8. feb 2015 o 15:55 Kristína Kúdelová, kk

Fujifilm už svoju výrobu zastavil a hrozilo, že sa to dotkne aj Kodaku. Režiséri a hollywoodske štúdiá prestali mať záujem o klasickú filmovú surovinu a už niekoľko rokov nakrúcajú na digitál. Je to praktickejšie aj ekonomickejšie, akurát to znamenalo koniec pevného partnerstva a spolupráce.

Na oboch stranách však zostali nejaké zvyšky nostalgie aj túžby pokračovať a istý čas vznikala dohoda o tom, že najväčšie štúdiá sa zaviažu každoročne nakúpiť istý počet metrov Kodaku a tak legendárnu firmu zachrániť.

Nie je známe, koľko ich bude ani za akú cenu, Hollywood Reporter napísal len to, že dnes je už zmluva podpísaná. Pridali sa k nej Universal, Paramount, Walt Disney aj Warner Bros.

Príchod digitálu vniesol do filmového umenia revolúciu a najmä nezávislým tvorcom umožnil, aby sa ľahšie presadili. Režiséri, ktorí majú radi film, však nevymreli.

Obhajuje ho najmä Quentin Tarantino (nakrúti naň svoju novinku The Hateful Eight) a aj medzi tohtoročnými kandidátmi na Oscara je zopár tých, čo sa k jeho boju hlásia. Richard Linklater nakrútil na film Boyhood, Wes Anderson zasa Grandhotel Budapešť, Christopher Nolan Interstellar a Morten Tyldum Kód Enigmy.