Ceny BAFTA neprekvapili, víťazi sú stále rovnakí

8. feb 2015 o 23:05 TASR, Kristína Kúdelová

Britské národné ceny potvrdili to, čo sa deje už celú sviatočnú sezónu. Najlepším filmom je Boyhood.

Julianne Moore už má pocit, že každý víkend chodí na svadbu. „A zakaždým som nevestou,“ povedala, keď v nedeľu večer dostávala v Londýne britskú cenu BAFTA pre najlepšiu herečku za hlavnú úlohu vo filme Still Alice.

Úspech s alzheimerom

Mala pravdu. Sezóna filmových cien je dlhá, tie svoje postupne vyhlásili novinári, kritici aj rôzne profesné združenia – a víťazi sú skoro stále tí istí. Moore hrala jazykovedkyňu, u ktorej sa začína prejavovať alzheimer a jej herecký výkon sa zdá byť podobne nedostižný ako ten, ktorý vo filme Teória všetkého predviedol Eddie Redmayne. Obaja už majú cenu BAFTA, Zlatý glóbus aj nomináciu na Oscara.

Približne rok, od vlaňajšej premiéry na Berlinale, získava ceny kritikov a srdcia divákov Grandhotel Budapešť od Wesa Andersona. V Londýne to platilo tiež, najviac cien – päť dostal jeho tvorivý tím. Anderson má BAFTA za scenár a Alexandre Desplat za najlepšiu hudbu.

Skoro nikto už tiež neverí , že cenu za herecký výkon vo vedľajšej úlohe môže dostať niekto iný ako J. K. Simmons za hudobnú drámu Whiplash a s nejakým víťazstvom zakaždým odchádza aj satirické dielo Alejandra Gonzáleza Iňárritua Birdman. Cenu BAFTA má v kategórii najlepšia kamera.

Signál pred Oscarmi

Posledných šesť rokov sa víťazi britských národných cien zhodovali s víťazmi Oscarov. Ak by to malo platiť aj tento rok, tak potom vrcholnú cenu sezóny dostane Boyhood. A ani v tom by nebolo žiadne prekvapenie, lebo tento dvanásťročný projekt vyniká spomedzi ostatných takmer vo všetkom, od konceptu až po strih. A pritom v ňom režisér Richard Linklater skúsil zachytiť len to, ako plynie čas, deti dospievajú a dospelí starnú.

„Náš film vyznamenali popri veľkých umeleckých dielach. To znamená, že život musí byť vzrušujúcejší, ako si myslíme,“ povedal hlavný predstaviteľ Eller Coltrane, keď za Linklatera preberal cenu pre najlepšieho režiséra.