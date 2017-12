Otec trpí, keď na javisku plačem

Hrať súčasne v šestnástich divadelných predstaveniach a viacerých televíznych seriáloch, to chce nielen dobrú kondičku, ale aj pozitívny životný nadhľad. Herečka ZUZANA ŠEBOVÁ nevšedným elánom doslova žiari.

9. feb 2015 o 9:27 Erika Litváková

Ako dlhoročná divadelná herečka ste sa v poslednom čase stali obľúbenou televíznou tvárou. Zmenilo sa tým pre vás niečo?

Ľudia ma viac spoznávajú na ulici a je to veľmi milé, keď sa vám niekto prihovorí a povie, že je rád, že mu spríjemňujete život.

Poháňa vás to a motivuje? Je pre vás smerodajná spätná väzba?

Určite. Vždy si prečítam kritiku a keď mám pocit, že je kvalitná, snažím sa niečo si z nej vziať. Na javisku sa s tým stretávame každý večer, výkon musí byť taký, aby bol divák spokojný a my so sebou tiež. Samozrejme, nie sme stroje a aj keď človek robí, čo sa dá, niekedy to nevyjde podľa predstáv.

Do akej miery sa podieľa pozornosť a priazeň divákov na vašom výkone?

Nemôžem povedať, že by som ako herečka necítila, akí sú dnes diváci, alebo, povedzme, že by sme sa o tom s kolegami nerozprávali. No zo skúsenosti viem, že to môže byť klamlivé. Zažila som predstavenie, keď sa zdalo, že sa diváci nebavia, ale na záver prišiel taký potlesk, že sme sa niekoľkokrát museli vrátiť na scénu. Ale, samozrejme, je super, keď už od začiatku cítite, že diváci sú prajní a predstavenie si užívajú.

Akí sú dnešní diváci?

Odvšadiaľ počuť, že dnes ľudia nechodia do divadiel, že nemajú záujem o kultúru. Musím povedať, že na naše predstavenia chodí veľmi veľa divákov, aj viackrát na to isté predstavenie A sú to ľudia, ktorí si o predstavení niečo zistia, sú naň pripravení.

Samozrejme, pri komediálnych žánroch, ktoré väčšinou robím, musíte cítiť, že sa tam niečo deje. Vraví sa, že rozosmiať je najťažšie a, bohužiaľ, v našom žánri sa veľmi rýchlo prejaví, či sa nám to podarilo. Pretože či človek plače, či ste ho dojali, až tak nevidno, ale keď sa nesmeje na vtipe, je zle.

To je pre herca iste zneisťujúca situácia. Čo v takom prípade?

Mám šťastnú povahu, snažím sa to brať tak, že nejde o život. Keď vidím, ako sa ľudia dokážu trápiť pre povolanie a všelijako sa umárať v pochybnostiach... Samozrejme, že aj ja o sebe každý deň pochybujem. Ráno, na skúške, či to bolo dobré, večer, keď idem na predstavenie, či som dobre hrala. Ale musí to byť v zdravej miere, to je jediná šanca, aby ste sa neocitli v bludnom kruhu a nestratili radosť zo svojho povolania.

Zdá sa, že si udržiavate zdravý odstup.

Je to tanec na tenkom ľade a dá sa do toho spadnúť, ale vďaka tomu, že dnes hrám takmer samé veselohry, je to ľahšie. Mám okamžitú spätnú väzbu. Keď som hrala ťažšie predstavenia v trnavskom divadle, stávalo sa mi, že som nemohla zaspať a kutrala som sa v tom. Našťastie, vždy som to dokázala stopnúť. Som veselý človek a udržiavam sa v takej psychickej kondícii, aby som bola v pohode.

[content type="citation"]Keď mám okno, nepomôže ani megafón do ucha.[/content]

Ako sa učíte texty? Máte na to nejaký recept?

Najťažšie textové obdobie som mala v trnavskom divadle. Ešte stále tam hrám Dobrodružstvo pri obžinkoch. Vždy dva-tri dni pred predstavením cítim v žalúdku, že sa opäť blíži. Je to veľká postava, všetko vo veršoch a hráme ho raz za dva mesiace.

Keď som ho dnes dopoludnia hrala, bola som už o šiestej ráno hore, pretože telo vedelo, že sa to blíži. Trému mám vždy obrovskú a nepomôže nič, len to musím prežiť. Keď som sa všetky tie ťažké texty učila, jednoducho som drela. Musela som sa to nabifľovať ako na skúšku.

Profesia šepkárov už vymizla?

Ešte sú. Ale keď ja dostanem okno, nevnímam, ani keby ste mi ručali megafónom do ucha. Preto sa na to vôbec nespolieham.

A čo vtedy?

Vtedy sa vám zatmie pred očami a máte pocit, že „idem si po tašku do šatne a už sa nikdy nevrátim“(smiech).Trvá to síce mikrosekundy, ale ako by to bola večnosť. Odkedy som však hrala náročné texty ako napríklad v GUnaGU, kde mám v hre Temne lákavý svet odborný monológ o fotosyntéze a pasáž vo fínčine, som si povedala, že kým je to po slovensky, a nie vo veršoch, všetko sa dá zvládnuť. Aj tie obžinky. Mám dobrý tréning, keďže stále veľa hrám, veľa sa aj skúša a, našťastie, s textami problém nemám.

Ako sa rodí divadelná postava?

Je to veľmi individuálne. Zo začiatku, keď som prišla do Trnavy, nechala som sa len viesť. Mala som pocit, že mám iba počúvať a riadiť sa tým, čo mi hovorí režisér. Postupom času, ako som si začala viac veriť a nabrala skúsenosti, odvážila som sa aj sama niečo navrhnúť a potom to aj zrealizovať. Ale napríklad v GUnaGU máme v povinnej výbave, že si musíme postavu sami dotvoriť.

Máte na mysli metódu spontánnej reči, ktorú používa režisér Karol Vosátko?

Áno, hercom určí postavu a situácie, ale scenár nemáme. Textovo aj herecky si ju musíme dotvoriť.