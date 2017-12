Končím kariéru, povedal Belmondo

Kedysi inšpiroval Spielberga k vytvoreniu Indianu Jonesa, dnes už chce populárny francúzsky herec oddychovať.

10. feb 2015 o 18:17 Kristína Kúdelová

Ani divadlo, ani film, francúzsky herec Jean­Paul Belmondo sa už k hraniu nevráti. Svoje rozhodnutie oznámil v pondelok v rozhovore pre rádio RTL. „Končím, teraz si idem oddýchnuť,“ povedal. „Vyzerá to ako vtip, ale nie je. Veľa som pracoval, ráno aj večer. Už si raz musím aj užívať.“

Belmondo prežil krásnu kariéru – napriek tomu, že to jeho pedagógovia vylučovali. S takým výzorom sa nikdy nebudeš páčiť ženám, hovorili mu v škole. Potom však stačilo, aby ho do svojho prelomového filmu Na konci s dychom obsadil Jean­Luc Godard a všetko bolo inak.

Nakrúcal so všetkými relevantnými režisérmi a svetovú popularitu si získal postavami nedokonalých dobrodruhov. Aj Steven Spielberg priznal, že na vytvorenie postavy Indianu Jonesa ho inšpiroval práve on – ako Muž z Acapulca.

Spomedzi iných hercov vynikal tým, že akčné scény chcel nakrúcať sám, bez kaskadérov. Raz mu na to francúzsky novinár povedal: To by som nerobil ani za milión frankov. „Ani ja,“ odpovedal mu Belmondo. Zarábal primerane svojmu talentu, akurát rodičia vždy tŕpli, do akej vylomeniny sa nechal obsadiť.

Koniec jeho kariéry poznamenala mozgová príhoda, bohém Bébel však dokázal prekonať aj to. Dnes má osemdesiatjeden rokov a syn Paul o ňom ešte dokončuje dokument, prejdú v ňom spolu mýtické miesta jeho kariéry.