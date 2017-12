Rudolf Pepucha: Hudba je ťažký boj o nanosekundy (rozhovor)

Slovenský skladateľ Rudolf Pepucha produkoval hudbu pre Eifman Ballet. Nahrávka vznikla v Bratislave podľa predstáv choreografa Borisa Eifmana, ktorý s novou inscenáciou vyráža do sveta.

10. feb 2015 o 21:48 Eva Andrejčáková

V prvej trojke miest, kde svetoznámy Eifman Ballet uvádza novú inscenáciu, sa ocitla Bratislava. Petrohradský súbor pod vedením mága Borisa Eifmana uvedie v SND cez víkend balet Up&Down. Zatiaľ ho videli len diváci v Petrohrade a Paríži. Inscenácia vznikla na motívy románu Scotta Fitzgeralda Nežná je noc a kombinuje hudbu Gerschwina, Schuberta a Berga s elektronickými kompozíciami slovenského skladateľa RUDOLFA PEPUCHU. Nahral hudbu, ktorá s baletom pocestuje do celého sveta.

Ako ste s Borisom Eifmanom chystali tento balet?

„Eifman dlhé mesiace staval choreografiu podľa historických nahrávok z 20. a 30. rokov minulého storočia. Tie by v dnešnom svete reprodukovanej audiohudby boli nepoužiteľné. Preto ich bolo treba zaranžovať a nanovo nahrať, do istej miery aj prekomponovať a dať im podobu, ktorá by zachytávala estetiku a poetiku bigbandovej a symfo-džezovej hudby. Tak ako to poznáme z dobových hollywodskych produkcií.“

Kombinujete hudbu troch skladateľov – Gerschwina, Schuberta a Berga. Čo vám povedala ich hudba, keď sa stala podkladom pre balet?

„Hodili sa k hĺbke Fitzgeraldovho románu Nežná je noc a tiež ku kontrastom, ktoré v sebe niesla osobnosť hlavného protagonistu a pacientky, ktorú liečil. Koniec koncov, nielen hudba týchto skladateľov, ale aj ich životy a osudy s príbehom korešpondujú. Sú to mená známe a nijako poslucháča neprekvapia, možno okrem Albana Berga, skladateľa Druhej viedenskej školy. Keďže bol punktualista, serialista a dodekafonista v jednej osobe, niektoré jeho polohy môžu byť znepokojujúce. Ale spĺňajú svoj účel – veď rozprávať sa s bláznom alebo sa pozerať na ľudí, ktorí majú naozaj vážne psychické problémy a boria sa s vlastným vnútrom, musí byť znepokojujúce.“