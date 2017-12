Na Pohodu príde Björk

Na našom najväčšom festivale bude Björk sprevádzať venezuelský producent Arca. Zaspieva aj na Colours of Ostrava, kde chcela ovplyvňovať program.

11. feb 2015 o 9:15 Marek Hudec

Na festivaloch zrejme zahrá skôr nové skladby z albumu Vulnicura.(Zdroj: FOTO – INIZ AND VINOODH)

Organizátori festivalu Bažant Pohoda v utorok na Facebooku zverejnili hádanku. Na obrázku bola tajomná silueta a tá mala napovedať meno veľkého interpreta, ktorý na podujatí vystúpi.

Mnohí spoznali Island a ak hádali Björk, hádali správne. Michal Kaščák jej meno v stredu ráno potvrdil.

„Snažili sme sa ju dlho vybaviť a každý rok sme v to dúfali,“ hovorí. „V októbri sme sa dozvedeli, že si vyberie iba niekoľko európskych festivalov a to, že nás k nim zaradila, je prejav dôvery, pocty a malý zázrak.“ Získať Björk na Slovensko stojí veľa, ale Michal Kaščák tvrdí, že cena v tomto prípade nie je rozhodujúca. „Samozrejme, je pre nás dôležité, aby sme prežili. Ona je však lídrom v tvorbe inovatívnej hudby a za svoj prínos si to zaslúži.“