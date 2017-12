Steve Carell získal oscarovú nomináciu za nezvyčajnú úlohu

12. feb 2015

Foxcatcher

Keď americký režisér Bennett Miller nakrútil film Capote, dostal list od spisovateľky Harper Leeovej. Autorka knižky Ako zabiť vtáčika bola blízkou kamarátkou Trumana Capoteho a jeho životopis poznala dokonale, preto bola zvedavá, čo sa o ňom dostane do kina. A Millera musela pochváliť – páčilo sa jej, že hoci vytvoril fikciu, výborne vystihol jeho charakter.

Millera povzbudila taká pochvala a rovnakou metódou pristúpil k tragickému príbehu zápasníka a olympionika Marka Schultza a jeho brata Dava. Vznikla tak dráma Foxcatcher, ktorá práve vstupuje do našich kín.

Mark a Dave pochádzali z neúplnej rodiny a spájalo ich pevné puto. Mohli by byť konkurentmi, pretože sa obaja venovali zápaseniu a starší Dave bol trochu úspešnejší. Ale neboli a Miller jednou scénou vyjadril, že už zo spôsobu, ako spolu trénovali, bolo jasné, aká náklonnosť medzi nimi je. Do toho však nečakane vstúpil excentrický biznismen John E. du Pont, ktorý Marka zlanáril do svojho klubu Foxcatcher a tvrdil mu, že dostane skvelé podmienky na prípravu pred olympiádou v Soule – ak sa vzdá svojho blízkeho vzťahu s bratom.

Miller do úlohy Marka obsadil Channinga Tatuma, jeho brata už tradične výborne zahral Mark Ruffalo. A John E. du Pont? To bolo prekvapenie. Ťažko čitateľný charakter na pomedzí monštra a nešťastníka dostal Steve Carell, obľúbený americký komik. Keďže túto úlohu zvládol, aj s Ruffalom je dnes za film Foxcatcher nominovaný na Oscara.

Nomináciu v kategórii režisérov má aj Bennett Miller, čo bolo očakávané, cenu získal už aj vlani v máji na festivale v Cannes, keď mal film svetovú premiéru. K príbehu pristúpil so striedmym štýlom a v niesol doň istý chlad aj znepokojenie. Diváci by boli ešte radi, keby v tej jeho verzii nebolo toľko zo skutočných udalostí a keby to radšej bola čistá fikcia.

Kukuričný ostrov

Najvyberanejšia gruzínska kinematografia si vždy zakladá na sile obrazu. Inak to nie je ani v snímke Kukuričný ostrov, ktorá vznikla v koprodukčnej spolupráci s Českom, Nemeckom, Francúzskom a Kazachstanom. Poetický film nakrútil režisér George Ovašvili, ktorý pomocou strihovej skladby za použitia minima slov dokonale vykreslil boj s prírodou a jej živlami.

Príbeh sa odohráva na hraniciach Gruzínska s Abcházskom, autonómnou republikou na pobreží Čierneho mora. Počas jarných záplav sa na rieke Inguri, ktorá je prirodzenou hranicou týchto dvoch území, vytvoril malý ostrov. Starý abcházsky farmár využije úrodnú pôdu „územia nikoho“ na pestovanie kukurice a so svojou mladou vnučkou si na ňom postaví chatrč. Časom začne vnučka prekvitať v ženu, kukurica dozrieva a starý muž spoznáva silu prírody. Dielo bolo ocenené Krištáľovým glóbusom za najlepší film na 49. ročníku MFF v Karlových Varoch.

