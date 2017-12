Hit týždňa: Ako Paul Simon miluje Kodachrome

Pozor, nešlo o platenú reklamu, keďže to bolo v časoch, keď „product placement“ podliehal celkom iným pravidlám než dnes. Predtým, ako si firmy vychodili cestičky do filmov a populárnych šlágrov, musel byť nejaký extra dôvod na to, aby sa v nich objavili. Museli byť ospevovanou témou dňa, súčasťou popkultúry.

Muselo to byť niečo, čo hýbe svetom. Až potom sa scenáristi a textári nechali inšpirovať. Tak ako Paul Simon vo svojom hite z roku 1973 s názvom Kodachrome.

Na prvých priečkach hitparád

Paul Simon, označovaný aj za spievajúceho básnika, mal v tom čase jednu úspešnú spevácku etapu už za sebou. Preslávil sa ako polovička folkrockovej dvojice Simon a Garfunkel, ktorá v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia svojimi anjelskými hlasmi dobýjala najvyššie pozície hitparád.

Rozcítené albumy ako Sound of Silence, Parsley, Sage, Rosmery and Thyme či Bridge Over Troubled Water rezonovali s generáciou túžiacou po harmónii a ľahkosti nekonformného bytia. Dvojica, ktorá spolu hrávala už na stredoškolských večierkoch, prestala fungovať v roku 1970 na absolútnom vrchole slávy a uznania.

Dali si zbohom čertovsky rozhádaní. Arta Garfunkela to ťahalo k hereckej kariére a Paul Simon túžil po nezávislosti a sólovej dráhe.

Prvý Simonov album po rozchode obsahoval piesne folkové, folkrockové či dokonca reggae, na druhom sa blysol ešte širším žánrovým a štýlovým záberom. No najmä sviežimi melodickými piesňami s chytľavými textami. Mali síce zľahka sociálny a politický podtón, pôsobili však tak spontánne, že nimi Simon rýchlo presvedčil, že v populárnej hudbe stále patrí medzi elitu.

Kritici ho chválili, poslucháči boli nadšení. Na tomto úspešnom albume nechýbali ani rokenrolové, soulové či gospelové skladby a objavil sa na ňom aj jeho prvý veľký samostatný hit Kodachrome.

Bezstarostná jazda letom

„Kodachrom prenáša všetky farby skvele, prináša z leta všetku zeleň, až sa zdá, že svet sa zmenil na slnečný deň.“ Chytľavá rytmika, radostné emócie a prespievaná skúsenosť s farebnou fotografiou, ktorá vďaka zjednodušeným moderným fotoaparátom a technológiám konečne patrila aj širokej verejnosti, nielen profíkom.

Bol to song, ktorý ste si bez toho, či ste chceli, pospevovali celý deň. Radosť zakódovaná v každom akorde, životná ľahkosť, bezstarostnosť a pozitívna sila slova. To z nej urobilo okamžitého skokana v rebríčkoch hitparád.

Debutovala v máji na 82. mieste Billboard Hot 100, najprestížnejšom rebríčku hranosti piesní a predajnosti singlov v USA. "

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C3MTK na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C3MTK na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Mesačné predplatné 3,90 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone