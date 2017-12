Ludwig Bagin: Pošta bola pre mňa zlatá klietka (rozhovor)

Obľúbená relácia Pošta pre teba zmenila nielen názov, ale aj celú dramaturgiu. Herec a moderátor Ludwig Bagin si už poštársku rovnošatu neoblečie.

12. feb 2015 o 14:44 Erika Litváková

Ste hercom bez stáleho angažmánu, ako sa vám v dnešných časoch žije s takou slobodou?

Štyri posledné roky som mal niečo ako zlatú klietku. Mal som pravidelný prísun peňazí. Bolo to vďaka relácii, ktorá sa koncom roka skončila.

Myslíte Poštu pre teba, v ktorej ste boli poštárom?

Presne. Zlatá klietka to bola do slova a do písmena, pretože som vďaka jej výrobe nemal vôbec čas na kopu vecí, ktoré ma bavia. Na druhej strane som mal pravidelný príjem. A keď zrazu nie je, človek ostane prekvapený. Prišlo to však práve v čase, keď som sa rozhliadal, že by som si mohol nájsť pevné miesto. Teraz som voľný a uvažujem čo ďalej.

Čiže, máte akýsi medzičas?

Ten mám asi celoživotne. Možno tým, že ešte nemám rodinu. To je ako s vodičským. Ani som si nevšimol, že by už bolo načase si ho urobiť. Takže ani jedno nemám, ale rád by som. Neviem, čo je v mojom veku nebezpečnejšie, robiť si vodičský alebo zakladať rodinu.

A chýba vám vodičský preukaz? Veď vás v sezóne stále vidno na bicykli.

Aj mimo sezóny. Len teraz, keď je vonku sneh a poľadovica, sa mi nechce, ale inak chodím za každého počasia, aj za dažďa. Včera som jazdil na bicykli po Prahe.

Do Prahy ste si zobrali bicykel?

To nie, bol som navštíviť kamaráta Tomáša Sedláčka, ktorý bol poradcom Václava Havla a je jedným z najdôležitejších svetových ekonómov, ktorí prví predpovedali finančnú krízu. On má celú zbierku bicyklov, jeden elektrický, taký monocykel, ako mávajú v cirkuse, a rôzne ďalšie. Mne jeden dal a išli sme celou Prahou na bicykli.

Viete porovnať cyklotrasy zo sedla bicykla?

To viem. A tiež s Kodaňou, kde som žil. Tam človek riskuje, keď vyjde na chodník zapáliť si cigaretu, zistí, že nie je na chodníku, ale na cyklotrase. Raz som tak šiel na bicykli a kochal sa ako Hrušínský vo Vesničke, spieval som si a pozeral sa vôkol seba, robil všelijaké kľučky a odrazu za mnou nasrdení Dáni.

Oni sú inak trpezliví, ale ten pomyselný pohár už asi pretiekol, tak na mňa začali vyzváňať. Bolo nedeľné popoludnie a za mnou asi sto zvoniacich cyklistov. Stále sa bicyklujú. Mám sériu fotografií cyklistov, pretože ma to nikdy neprestane fascinovať. Najmä Dánky vyzerajú na bicykli neuveriteľne sexy.

A čo ste v Kodani robili okrem toho, že ste fotili Dánky na bicykli?

V Dánsku som študoval aj som hral v divadle a pracoval v hosteli. Opakovane som sa do Dánska vždy vracal ani nie tak za prácou, ale pre potrebu byť tam.

Čo vás do Škandinávie ťahá? Pôsobíte skôr ako južanský typ.

Chystám sa aj na juh. V Ríme som síce bol len raz v živote, ale chodieval som do talianskej časti Švajčiarska. Do tej som bol zamilovaný. Škandinávia sa mi stala druhým domovom. Keď som v Dánsku, vždy zháňam pesto a parmezán a všetkým vyváram talianske jedlá. Vedel by som byť doma aj na severe, aj na juhu. Ani škaredé počasie mi neprekáža, som naň zvyknutý.

Ľahko sa prispôsobíte prostrediu?

Áno. Keby ste mi teraz povedali, že: „Idete zajtra na dva týždne do Ríma“, idem okamžite.

Sloboda je pre vás asi dôležitá.

Je pre mňa nevyhnutná. Sloboda si však tiež pýta svoju daň. Je super žiť cigánskym životom, ale človek sa raz zobudí a zistí, že aj úväzky majú svoje hodnoty a význam.

Vzbudzuje vaše meno Ludwig na cestách pozornosť? Je to pocta Beethovenovi alebo je za tým iný príbeh?