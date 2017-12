Slovenská nová vlna je fenomén. Viete aký?

V kinách je film Vlna vs. breh. Kameraman Martin Štrba ho nakrútil o nápaditej skupine slovenských fotografov. V divadle možno vidieť SkRAT a v Aréne Lesk a biedu kurtizán.

13. feb 2015 o 0:00 Erika Litváková, Erika Litváková, ea, zu

Vlna vs. breh

Kino Lumiere, Bratislava, 20.00

Keď sa etablovaný a vychýrený kameraman chopí réžie dokumentu o skupine fotografov, veští to nevšedný vizuálny zážitok. Prísľub výnimočnosti je o to väčší, ak témou filmu je generačná výpoveď tvorcov, ku ktorým sám patrí.

Martin Štrba zožal nejeden úspech ako kameraman. Získal tri České levy a spolupracoval s mnohými významnými režisérmi, akými sú Martin Šulík, Jan Hřebejk, Věra Chytilová či Agnieszka Holland. Jeho kameramanská práca je dôsledne kultivovaná, precízna, cenená aj oceňovaná.

V režijnom debute – dokumente Vlna vs. breh (2014) divákom približuje atmosféru, ktorá umožnila zrod fenoménu Slovenskej novej vlny. Jano Pavlík, Rudo Prekop, Vasil Stanko, Tono Stano, Miro Švolík, Kamil Varga, Peter Župník a Martin Štrba sa stretli začiatkom 80. rokov minulého storočia ako slovenskí študenti na FAMU. Ak s nimi v dokumente naskočíme na pomyselnú surfistickú dosku, okamžite nás ovanie svieža nápaditosť ich pôvodného surfistického tripu z čias, keď sa to všetko len začalo.

Autentický živel Slovenskej novej vlny nás strhne nevšedne hravou inscenačnou tvorivosťou. Umožní nám spolu s autormi zažiť hru, ktorá sa stáva umením. Každý z nich má invenčne osobitý rukopis, no je zrejmé, že okrem spoločných internátnych izieb mali aj podobný pohľad na svet a životné hodnoty. Nespútaný generačný duch tých čias a jeho beach brejk, keď vlna narazí na breh. Ešte stále doznieva a inšpiruje. Aj po tridsiatich rokoch sa pánom fotografom rozžiaria pohľady, ak je reč o všetkých tých životne dôležitých veciach, akými sú umenie, tvorivosť, experiment a hra.

So skvelou hudbou Michala Novinského a strihom Oliny Kaufmanovej je debutový režijný počin Martina Štrbu radostným kultúrnym zážitkom.

video //www.youtube.com/embed/ugCrAQcbepQ

Divadlo SkRAT – Tabu

Divadlo / A4 Nultý priestor 20.00

Za päťdesiat rokov sa vraj v človeku nahromadí množstvo potlačeného „odpadu" a zdalo by sa, že je po exspirácii. Všeličo, čo sme neriešili, nás však za minulé roky mohlo ovplyvniť. Bolo by to použiteľné? Treba hľadať, inak sa to nedozvieme. Opäť sa o to pokúsilo divadlo SkRAT. Po nedávnom naštudovaní hry Dušana Vicena sa členovia zoskupenia vracajú k metóde kolektívnej tvorby.

Herečka Inge Hrubaničová prišla s témou „tabu“ a spolutvorcom sa ju podarilo rozviesť do sledu niekoľkých scénok, ktoré spolu súvisia, i keď netvoria celistvý príbeh. Najnovšia hra nesie teda aj názov Tabu (na snímke Cibora Bachratého) a divadlo ju v priestoroch A4 Nultého priestoru dnes uvádza v druhej premiére.

Protagonisti a zároveň spoluautori urobili sondu do spodných vrstiev svojho myslenia. Pokúsili sa byť archeológmi osobných spomienok, ktoré ich v živote stále ovplyvňujú, hoci o nich predtým nerozprávali.

„To, s čím si človek nevedel rady, treba – niekedy aj bolestne – pripomenúť," hovorí za tím Ľubo Burgr. Okrem spomenutých protagonistov uvidíme na javisku Vlada Zboroňa, Danielu Gudabovú, Luciu Fričovú a Milana Chalmovského.

Marián Amsler: Lesk a bieda kurtizán

Divadlo Aréna Bratislava 19.00 hod

Bankári kupujúci si lásku kurtizán, intrigánski kňazi, básnici márniaci svoj talent – tieto situácie nezanikli s dobou, ktorú tak kruto presne opísal Honoré de Balzac. Bohatstvo si už v polovici 19. storočia zamieňali za cnosť a pokrytectvo bolo už vtedy cenené viac ako spravodlivosť. Lesk a bieda kurtizán z autorovho voľného cyklu nazvaného Ľudská komédia nie je žiadnym nudným povinným čítaním.

Nová premiéra v divadle Aréna sa dá skoro označiť za autorský projekt režiséra Mariána Amslera, ktorý pripravil nielen dramatizáciu slávneho románu, ale do novej inscenácie divadla Aréna navrhol aj scénu a kostýmy (na snímke Petra Chvosteka).

Do úlohy kurtizány Ester si vybral Petru Vajdovú, s ktorou pracoval už aj v SND pri adaptácii románu Jana Eyrová. V postave mladého básnika Luciena uvidíme pre zmenu začínajúceho Richarda Autnera.

Tvorcovia pracovali aj s originálnym hudobným vkladom Slava Solovica, ktorý dal špeciálna pre túto inscenáciu do nových aranžmánov známe hudobné hity. Spievať budú Veronika Strapková a Romana Dang Van.