YouTube má desať rokov. Ako vznikla stránka, ktorá zmenila svet

Chceli ukázať choboty a prsník, vymysleli YouTube. Stránku kde je video tovar. Nájdete tu všetko od zhnitých vajec až po kaviár.

13. feb 2015 o 17:46 Marek Hudec

Tak sme tu, pri slonoch. Skvelá vec na týchto chlapíkoch je, že majú skutočne, skutočne, skutočne dlhé choboty – a to je skvelé! To je všetko, čo som vám chcel povedať.

Zmätený mladík stojí pred výbehom so slonmi a približne devätnásť sekúnd sa tvári, že nám poskytuje mimoriadne informácie. Pozerá sa do kamery, ktorú ovláda človek s neveľkými technickými a filmárskymi zručnosťami.

Video Me at the Zoo je však oveľa podstatnejšie, než šesťdesiat hodín audiovizuálnych záznamov, ktoré užívatelia každú minútu umiestnia na stránku YouTube. Bolo totiž prvým, ktoré sa podarilo na túto sociálnu sieť nahrať. Dnes oslavuje desať rokov. A zmätený moderátor je jedným z jej zakladateľov.

video //www.youtube.com/embed/jNQXAC9IVRw

Rozprávkový príbeh

Predstavte si, že ste nedokončili vysokú školu a naivnými ideálmi vytvoríte spoločnosť s kanceláriou sídliacou pôvodne v budove nad pizzeriou a ázijskou reštauráciou. Teraz si predstavte, že ubehne 21 mesiacov, vy sa presťahujete do Silicon Valley a značku predáte internetovému gigantu za 1,65 miliardy amerických dolárov.

Zrazu vás pozývajú na rovnaké večierky ako Ala Gora či Leonarda DiCapria. Magazín Time o vás chce napísať rozsiahly článok. Príbeh spoločnosti YouTube dokazuje, aký dynamický bol pred desiatimi rokmi vývoj v oblasti informačných technológií.

Dnes z vás hviezdu nespraví televízna kamera, ale osvietený nápad pri pive a mesiace strávené v zatuchnutej miestnosti so zatiahnutými závesmi a s blikajúcim monitorom.

Dvaja kamaráti

Okrem Jaweda Karima fascinovaného sloními chobotmi spoločnosť v roku 2005 založili aj Steve Chen a Chad Hurley. Jeden študoval dizajn, dvaja počítačové vedy, všetci boli niekdajšími zamestnancami platobnej služby PayPal.

Trojica si rozdelila úlohy podľa schopností: Hurley sa zameral na tvorbu loga a vizuálnu podobu stránky, zatiaľ čo ďalší dvaja kolegovia riešili technické detaily.

Na tom, ako vznikol pôvodný nápad, sa však zhodnúť nedokážu. Prvý príbeh tvrdí, že mali problém, ako ukázať video z večierka aj svojim známym, tak začali vymýšľať platformu, ktorá by im to umožnila.

Podľa Karima je to však marketingovo prifarbený výmysel - v skutočnosti vraj chceli širšie sprístupniť záber z koncertu Janet Jacksonovej, keď sa jej počas duetu s Justinom Timberlakom náhodou odtrhol kúsok šiat. Divákov tak prekvapil pohľad na jej obnažený prsník. Iná verzia príbehu tvrdí, že kamaráti chceli vytvoriť nový druh zoznamky s názvom Tune in Hook up.

video //www.youtube.com/embed/7tzBunIQf9Q

Miliónové rekordy

Podobne ako v prípade filmu Sociálna sieť zobrazujúceho vznik Facebooku - tak aj za úsmevmi rozdanými na propagáciu značky YouTube sa skrýva komplikovanejší príbeh.

Keď začalo byť zrejmé, že stránka bude úspešnejšia ako bežný študentský projekt, okolo firmy začali krúžiť novinári, ktorí v článkoch vyzdvihovali len dvojicu zakladateľov – Chena a Hurleyho.

Karim pre štúdium projekt opustil a tým zjavne stratil možnosť ukoristiť si kus miesta v žiare reflektorov. Vydobyl si ho až neskôr, keď niekdajších spolupracovníkov zhodil historkou o Janet Jacksonovej. Pomsta alebo snaha upozorniť? To sa asi nedozvieme. A zjavne na tom ani nezáleží.

Bez YouTube si totiž ťažko dokážeme predstaviť náš virtuálny život. Niekto na ňom sleduje blogy, iní počúvajú hudbu, sledujú filmové trailery a sú takí, ktorí si tvorbou populárnych videí zarábajú.

Ak sa pozrieme na najpopulárnejšie hviezdy stránky, tak nájdeme napríklad sedemročného chlapca Evana, ktorý komentuje počítačové hry a hračky. Odhaduje sa, že na videách zarába ročne až milión dolárov. Herné komentáre sú mimoriadne úspešné, minulý rok si najviac zarobil PewDiePie, švédsky recenzent – jeho príjem sa odhaduje na hornú hranicu až ôsmich miliónov dolárov.

Najpopulárnejším videom stránky však zostáva hudobný klip Gangnam Style s viac ako dvoma miliardami prehraní. Dobehnúť juhokórejského speváka sa snaží len Justin Bieber.

video //www.youtube.com/embed/9TyU2gIRgtI

Pes v kostýme pavúka

Minuloročným víťazom je pes oblečený v kostýme obrovského pavúka a určite si spomeniete aj na experiment, keď náhodne vybraných cudzincov oslovili, aby sa pobozkali pred kamerou. Údajne šlo o podvod. Nečudo, veď v YouTube dnes mnohí marketingoví špecialisti vidia príležitosť lacným spôsobom pritiahnuť vhodnú cieľovú skupinu.

video //www.youtube.com/embed/IpbDHxCV29A

Je to budúcnosť televízie, či dokonca jej súčasnosť? Niektorí tvrdia, že podporuje narcizmus a pirátstvo. A sú takí, ktorí sa ho obávajú - ako napríklad vládne sily v Číne, Pakistane, Iráne či v Turkménsku. V týchto krajinách je totiž YouTube blokovaný.

Stránka musela zaviesť mnohé pravidlá, aby sa vyhla kritike a súdnym sporom. V pokynoch pre používateľov zakazuje zverejňovanie pornografického, násilného či nenávistného obsahu a vyzýva na rešpektovanie autorských práv.

video //www.youtube.com/embed/YoB8t0B4jx4

Ako Facebook a Google

Pri miere dosahu, aký dnes YouTube má, však logicky nemôže kontrolovať každého z miliardy návštevníkov, ktorí na stránku mesačne zavítajú. Ak sa teda vrátime k matematike, podľa magazínu Time a údajov spred dvoch rokov používatelia na YouTube denne zverejnia obsah, ktorý ak by ste si chceli pozrieť, tak by ste mu museli obetovať desať rokov života.

Každý mesiac sa na stránke objaví viac videí, ako boli tri veľké televízne stanice schopné odvysielať v priebehu šesťdesiatich rokov. A nielen to. YouTube patrí spolu so stránkami Google a Facebook ku kráľovskej rodine najnavštevovanejších portálov internetu.

Niektorí YouTube prirovnávajú k supermarketu, kde nájdete všetko od zhnitých vajec až po luxusné víno a kaviár.

Akokoľvek však presadzuje atraktívnu myšlienku, že z každého sa môže stať cez noc hviezda – pred vznikom stránky by nikto rozumný nezveril priestor pred kamerou chlapcovi a jeho počítačovým hrám. Dnes na to potrebuje len telefón s fotoaparátom, internet a priazeň šťastnej náhody.