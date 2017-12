Berlinale: Zlatého medveďa získal iránsky režisér Džafar Panahí

BERLÍN. Iránsky režisér Džafar Panahí si odniesol prestížneho Zlatého medveďa za najlepší film zo 65. ročníka Berlinale, medzinárodného filmového festivalu v Berlíne.

Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.

Medzinárodná porota Berlinale ocenila Panahího nový film "Taxi", ktorý mal premiéru práve na tomto festivale. Ide o snímku s prvkami dokumentárneho filmu, ktorá sa odohráva v taxíku jazdiacom po iránskej metropole Teherán.

Džafar Panahí (54) patrí medzi najvýznamnejších súčasných iránskych režisérov a získal už viacero medzinárodných filmových ocenení. Doma vo vlasti však natáčať nemôže a jeho filmy sú tam opakovane zakázané.

V roku 2010 dostal Panahí 20-ročný zákaz natáčania filmov v Iráne po tom, ako ho usvedčili z údajnej propagandy voči islamskému vládnucemu systému. Z tohto dôvodu nemôže ani vycestovať do zahraničia.

