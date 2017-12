Nemôže vychádzať z domu ani nakrúcať. Sadol do taxíka a zvíťazil

Na berlinale triumfoval iránsky režisér Jafar Panahi s filmom Taxi. Cenu od Darrena Aronfského za neho prebrala jeho neter.

15. feb 2015 o 11:31 Miloš Ščepka

Porota na čele s americkým režisérom Darrenom Aronofským ocenili aj filmy z bývalého sovietskeho bloku. Rozprávajú o tradičnej rodine aj o hľadaní viery mimo cirkvi.

BERLÍN. V roku 2007 ešte iránsky režisér Jafar Panahi stihol predsedať porote festivalu Artfilm, no o tri roky mu už iránsky režim nedovolil vycestovať do poroty Berlinale. Filmár, odsúdený za „protiislamskú činnosť“ je v domácom väzení a má zákaz nakrúcať, ktorý sa snaží nedodržiavať. Po minimalistických snímkach In film nist (Toto nie je film) a Pardé (Zatiahnutý záves) si sadol za volant teheránskeho taxíka, vybaveného dvojicou kamier.

S klientmi viedol zaujímavé rozhovory o ich práci a živote. Niektorí ho poznali, iní nie. Nebola núdza ani o dramatické situácie. Výsledkom je film Taxi, ktorý na tohtoročnom berlínskom festivale odmenili hlavnou cenou – Zlatým medveďom. Samozrejme, že autor (a z pochopiteľných dôvodov ani oficiálni predstavitelia moslimského štátu) na odovzdávanie ocenení nedorazili.