Tip na pondelok: Alt –J vo Viedni, Chasidské piesne v Bratislave

Projekt budbakar.2015 je autorským počinom absolventov divadelnej fakulty a otvára mnoho osobných otázok. V pondelok okrem nich vystupuje rabín Myersa a jeho hostia a vo Viedni britský skupina Alt-J.

16. feb 2015 o 0:00 Zuzana Uličianska, Zuzana Uličianska, mh, mog

budbabkar.2015

19:00 hod Divadlo Lab, Bratislava

„ A ty čo študuješ? Chodíš na VŠMU? To ťa uživí?? Nič si z toho nerob. Bábkoherectvo? To sa študuje? Ty teraz končíš? A čo plánuješ? V čom si hral? Z čoho si unavená? Však ty sa celé dni len hráš divadlo! A kedy ťa už uvidíme v televízii? A čo z teba bude? A o čom je tá hra? To je pre deti?“

Projekt budbabkar.2015 je autorským projektom absolventského ročníka Katedry bábkarskej tvorby DF VŠMU. Vracajú sa v ňom k piatim rokoch ich štúdia.

Inscenácia má takmer dokumentárny charakter jej súčasťou sú videá z reálnych diskusií študentov a v nich si kladú otázky, s akými pocitmi prichádzali na školu, ako prežívali vzťahy so spolužiakmi a aké je to byť absolventom.

Autorkou konceptu aj režisérkou textu je Silvia Vollmannová, ktorá zaujala pred dvomi rokmi svojím projektom Hola, Madrid! o autentických skúsenosti so životom v zahraničí. Ona a jej kolegovia divákom sľubujú, že im odhalia duše, a to nielen pneumatík, ktoré využívajú na scéne ako základný scénografický prvok.

Čo „Z duše nenávidím čakanie na premiéru. Mám ťažkú dušu na tento skúšobný proces. Mám čiernu dušu,“ hovorí sa v upútavke na tejto špecifický projekt, v ktorom účinkujú Miroslava Čanecká, Klára Jediná, Martin Kollár, Lýdia Petrušová, Lucia Pohronská, Peter Tilajčík.

Prvá repríza bude 4. marca.

Alt –J

Koncert / Viedeň Gasometer 20.00

Kto si raz vypočul jeden z ich majstrovských albumoch, objavil nový vesmír - plný protichodných pocitov a príbehov.

Mladá britská skupina Alt-J zaujala kritikov debutovou nahrávkou, získali zaň prestížnu Mercury Music Prize. V ich pesničkách sa vzájomne prelievajú kultúrne inšpirácie – napríklad aj z Amerického psycha, detských knižiek, či životného osudu fotografa Roberta Capu.

Ich texty obsahujú niekoľko rovín, alebo dimenzií, ktoré je nutné rozšifrovať.

Každé vypočutie prináša iný dojem, iný objav, inú melódiu, keďže jej tempo sa hypnoticky mení. Najbližšie k Slovensku sa objavia dnes vo Viedni - ak ste nezohnali lístky, tak najskôr si ich môžete vypočuť až na letných festivaloch. O tom, že naživo hrajú skvele, svedčia nadšené ohlasy z ich nedávneho londýnskeho koncertu.

Nikto už nepochybuje o tom, že si postupne vytvárajú status ďalšej veľkej kapely s osobitým štýlom, ako sa to kedysi podarilo Coldplay. Názov Alt-J mimochodom znamená klávesovú skratku pre trojuholník.

Na snímke je ich obal ich nového albumu. This Is All Yours.

Chasidské piesne

TIP KONCERT/ Bratislavský hrad 19:00

Ďalší komorný koncert z projektu Bratislava goes classical tento raz uchváti milovníkov piesní, ktoré sú nabité silnými emóciami. Slovo chasid znamená „zbožný“ a vyskytovalo sa už v Biblii a Mišne ako duchovný ideál človeka.

Chasidské piesne, ktoré po stáročia vznikali v našom regióne v rámci židovského pietistického hnutia, sú fascinujúcim pohľadom na históriu aj kultúru strednej Európy.

Bratislavský hrad bude dnes večer hostiť rabína Barucha Myersa a spoločne s ním sa predstavia známi slovenskí interpreti - huslista a violista Miloš Valenta, akordeonista Boris Lenko a violončelista Jozef Lupták.

Špeciálnym hosťom koncertu bude hlavný kantor viedenskej synagógy Shmuel Barzilai, ktorý popri židovskej hudbe nezanedbáva ani tú klasickú a účinkoval aj s Viedenskou filharmóniou.