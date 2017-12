Tip na utorok: Seriál, ktorý je ľahké odsúdiť a ťažké opustiť

V utorok vás čaká prezentácia fotoknihy o zmenách Obchodnej ulice, a zaujímavý večer v televízii.

17. feb 2015 o 0:00 Marek Hudec, Marek Hudec, kul, kk

Stúpenci

TV TIP / Markíza 22.40

Stúpenci sa pred dvomi rokmi snažili rozpútať revolúciu medzi detektívnymi seriálmi – mnohí diváci sú už totiž unavení z kriminálok, kde sa každý týždeň rieši iný prípad s predvídateľným koncom. Liekom na nudu môže byť nepretržitý príbeh, kde si divák pred hrozbou nemôže oddýchnuť na konci epizódy.

Stúpenci je seriál, ktorý si môže zapnúť každý fanúšik starých akčných filmov a nehanbiť sa zaň: na jeho čele stojí zdanlivo neporaziteľný hrdina a proti nemu skupina vražedných šialencov. Medzi jasne vymedzeným dobrom a zlom sa odohrávajú naháňačky, prestrelky a súboje v opustených budovách, bunkroch, uličkách.

Hlavná postava, detektív v podaní Kevina Bacona veľa trpí a vždy len tesne vyviazne, napriek tomu, že je to chorľavý alkoholik. Pri živote ho dokonca drží kardiostimulátor. Tento moderný rambo chce zamknúť za mreže najväčšieho masového vraha, ktorý si okolo seba vytvoril kult stúpencov.

Stúpenci sú na jednej strane koktailom najväčších hollywoodskych hlúpostí odklonených od reality. V okamihu, keď sa ho však snažíte odsúdiť, tak vás sotí naspäť do sedadla niektorým z jeho vskutku geniálnych dejových zvratov. Nikdy neviete, ktorá z kladných postáv sa môže presunúť na odvrátenú stranu.

Ani zloduchovia nie sú až takí jednorozmerní, tvorcovia sem-tam prihodia odkaz na tvorbu Edgara Allana Poa a postavy zauzľujú do zvláštnych romantických trojuholníkov. Glosuje aj súčasné pretechnizované obdobie, kde sa šialenstvo ľahko skryje na zašitých diskusných fórach a sociálnych sieťach.

Dej seriálu sa odohráva v slede rýchlych záberov a v stiesňujúco paranoidnej atmosfére. Tak ako je jednoduché ho odsúdiť, také náročné je ho opustiť. Jeho sledovanie zabaví rovnako, ako kedysi filmová séria Vreskot – napísal ju totiž ten istý tvorca Kevin Williamson.

video //www.youtube.com/embed/mPnIp43ZYTE

Obchodná v Berlinke

Literatúra / Berlinka SNG 18.00

Obchodná je názvom fotoknihy, ktorá mapuje 30 rokov politických, spoločenských a vizuálnych zmien vo výkladoch na Obchodnej ulici v Bratislave. Na podujatí v Slovenskej národnej galérii ju predstaví Aurel Hrabušický, herec Robert Roth a filozof Egon Gál. Okrem toho zahrá aj džezové trio.

Autor knihy Ľubo Stacho od roku 1984 nafotil viac ako 5 000 záberov výkladov na Obchodnej ulici v Bratislave. Tie najlepšie v chronologickom zoradení umožňujú nahliadnuť do minulosti Slovenska cez príbeh jednej z najznámejších bratislavských ulíc.

Uvidíte koniec normalizácie, rady na pomaranče, nástup perestrojky, november ‘89, raný kapitalizmus, rekonštrukcie a prestavby v 90. rokoch, globalizačné vplyvy, sezónne výpredaje, ale aj čakanie „na prenájom“ počas hospodárskej krízy.

Pred úsvitom

TV TIP / HBO 16.35

Toto je jedna z najlepších a pritom najnenápadnejších filmových romancí. A príklad toho, ako sa môžu filmári narobiť a pritom musia pokorne znášať, že ich práca je takmer neviditeľná. Pretože taká je daň za autenticitu a realizmus.

Richard Linklater nakrútil film, ktorý vyzerá ako obyčajná konverzačka. Mladý Američan Jesse a francúzska študentka Céline sa stretnú vo vlaku smerujúcom z Budapešti do Viedne, spoločne vystúpia, prechádzajú sa bezcieľne mestom a len sa rozprávajú.

Za tým všetkým je však veľmi premyslená choreografia, ktorá zlaďuje pohyb, rytmus dialógov a filmový strih do harmonického, nerušene plynúceho celku. Ethan Hawke a Julie Delpy spolu s režisérom dovárali svoje postavy – dvoch mladíkov, ktorí rozprávali a filozofovali o umení, svete a o živote a pritom sa do seba zaľúbili viac, ako by si v tom veku dokázali pripustiť.

Všetci traja sa k tejto vzácnej romanci vrátili v roku 2004 s filmom Pred súmrakom a potom aj v roku 2013 s filmom Pred polnocou a tak vytvorili legendárnu trilógiu.