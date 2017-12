Tip na stredu: Lenka Dusilová ukáže barovú romantiku

V stredu vám odporúčame trojicu hudobných podujatí: Lenku Dusilovú, záznam koncertu Yes a japonský džezový mix v Košiciach.

Držiteľka českého Anděla vystúpi so slovenskými Longital.(Zdroj: Adam Holý)

Koncert Longital & Lenka Dusilová a Baromantika

KONCERT / Ateliér Babylon Bratislava 20.00 hod.

Spoločný koncert českej Baromantiky a slovenskej kapely Longital je dlho očakávanou lahôdkou alternatívnej scény. Lenka Dusilová - speváčka roka podľa ceny českej hudobnej kritiky Anděl - na koncerte predstaví piesne zo svojho nového albumu V hodině smrti, ktorý pomenovala kontroverzne preto, aby sme si uvedomili, že smrtí si za život prežijeme viac než dosť.

„Pôrody, rozchody, zmeny. Človek stále prechádza transformáciou,“ vysvetlila speváčka v rozhovore pre SME.

Album sám osebe však vôbec nie je depresívnym, niektoré hity z neho - Duszo moja či Takafei - už putujú po sociálnych sieťach. „Je nesmierne pestrý po hudobnej stránke, Baromantika sa ničím nezväzuje, vôbec nerieši škatuľky,“ napísal o ňom Honza Průša na musicserver.cz. Je v ňom trochu popu, ale aj trochu pesničkárstva.

„S Lenkou sa poznáme už viac ako desať rokov a sledovali sme jej prerod z divokej, ale neistej rockerky na samostatnú, sebaistú a mimoriadne tvorivú umelkyňu. Jej terajšia poloha s Baromantikou sa nám veľmi páči, a preto sme sa rozhodli urobiť tri spoločné dvojkoncerty,“ hovoria Shina a Dano z Longitalu.

Okrem dnešného koncertu v bratislavskom Ateliéri Babylon, vystúpia aj zajtra v žilinskej Stanici - Záriečie a 21. februára aj v M-klube vo Valašskom Meziříčí. Longital prinesie novinky z pripravovaného albumu, ktorý má vyjsť v máji. Jeho základnú zostavu doplní Marián Slávka na bicích a klavíri.

video //www.youtube.com/embed/SBPwXyGtK0M

Yessongs

ZÁZNAM KONCERTU / Lumiére 20.30

Zostrih z koncertov skupiny Yes z roku 1972 k platinovému albumu Close to the edge si môžete vychutnať priamo zo sedadla v hľadisku - s reštaurovaným obrazom a zvukom. Záznam poznajú aj československí fanúšikovia pod názvom Na samom kraji útesu – pochádza z obdobia najväčšej popularity kapely.

Yes si určite nostalgicky pripomenie staršia generácia, aj s ich mystickými textami a symfonickým štýlom rocku - v deviatich piesňach, ktoré vo filme odznejú.

Kapela napriek zmenám v zložení pôsobí dodnes, vo filme sa však predstaví v pôvodnej zostave so spevákom Jonom Andersonom. Podujatie patrí do cyklu Music and Film, v rámci ktorého ste mali možnosť už vidieť koncerty Nirvany, Led Zeppelin, Queen či Petra Gabriela.

video //www.youtube.com/embed/Z4e3mE8crPg

Jamašita a Lotus Position

KONCERT/ Kasárne/Kulturpark Košice 19.00

Tradičná japonská hudba je druh umenia, s ktorým sa slovenské publikum nestretáva každý deň. Keď sa navyše spojí s džezom, vznikne niečo absolútne osobité. Japonský pianista a skladateľ Josuke Jamašita si vďaka svojim improvizačným schopnostiam a živelnej hre právom vyslúžil široké uznanie kritikov a hudobnej verejnosti.

Jamašita už od svojich sedemnástich rokov spolupracuje s mnohými džzovými hudobníkmi z celého sveta. Dnes sedemdesiatdvaročný umelec zahrá spoločne s duom Lotus Position, ktoré tvorí hráč na šakuhači - tradičnú japonskú flautu z bambusu Akihito Obama a perkusionista Akira Horikoši.

Všetci traja hudobníci majú za sebou množstvo úspešných turné a festivalov naprieč celým svetom. Koncert legendárneho džezmena Jamašitu v Košiciach je v poradí jeho druhým koncertom na Slovensku. V pondelok vystúpil vo Veľkej koncertnej sále SRo v Bratislave.