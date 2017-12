Chlapčenstvo je v kinách, dievčenstvo vládne v galérii

Jana Farmanová vystavuje maľby, v ktorých reaguje na dospievanie svojich dcér

17. feb 2015 o 18:22 Damas Gruska

Z výstavy V znamení panny v Galérii mesta Bratislavy plynie nezvyčajná intimita. Jana Farmanová zároveň vystavuje aj v galérii Krokus, kde jej dielo dostalo názov Tak zraniteľné. Tak pevné.

Mať naraz v jednom meste dve výstavy môže byť pre výtvarníka istý znak ocenenia. Zároveň je to však aj riskantný podnik. Na jednej strane dostáva možnosť ukázať to, čo by jeden priestor – fyzický či kurátorský – ťažko obsiahol, na druhej strane musí presvedčivo odpovedať na otázku, ktorá automatický visí vo vzduchu: Prečo?

Zaplavení intimitou

V Galérii mesta Bratislavy má výstavu V znamení panny (jej kurátorkou je Ivana Moncoľová) a predstavuje v nej tú časť svojej tvorby, v ktorej je ústrednou témou dospievanie jej dcér. Fyzické i mentálne. Z malieb a akvarelov (čo je jej zriedkavejšie prezentovaná poloha) dýcha zvláštna, jedinečná intimita. Zaplavia nás pri nich emócie osobitých zážitkov i každodenných situačných banalít.

To dievčenstvo je ako obrazový pendant k filmovému Chlapčenstvu, práve nominovanému na Oscara.