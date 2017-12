Tip na štvrtok: Stretnutie s odvážnou režisérkou

Katarína Karekesová musí mať odvahu, keď stvorila nový večerníček a bábkovú operu o vzťahoch. Zabavte sa na noci architektúry, na krste zbierky poézie Bibiany Ondrejkovej alebo novom filme režiséra X-Men: Prvá trieda.

19. feb 2015 o 0:00 Marek Hudec, Marek Hudec, mog, kul

Katarína Karekesová musí mať odvahu, keď stvorila nový večerníček a bábkovú operu o vzťahoch. Zabavte sa na noci architektúry, alebo novom filme režiséra X-Men: Prvá trieda.

Fest Anča: Katarína Kerekesová

KINO TIP / Foajé 19.00

Dnes príde do kina Foajé odprezentovať svoju tvorbu režisérka Katarína Kerekesová. Pred rokom pripravila prvý pôvodný animovaný večerníček po dvadsiatich rokoch. Mimi a Líza, dve dievčatká z bežnej bytovky, objavovali tajuplné svety svojich susedov.

Snažili sa pritiahnuť malých divákov zvyknutých na amerických superhrdinov a dynamickú 3D animáciu z veľkorozpočtových kinofilmov. Bojovali hravými nápadmi, príjemnými, farebnými obrázkami a roztomilými hrdinami. O tom, či prežijú skúšku času, sa ešte rozhodne, no potenciál a všetky správne prísady nesmrteľného diela majú.

Tak ako mnohé rozprávky aj seriál obsahoval dôležitú morálnu myšlienku: Aby deti akceptovali odlišnosti svojich kamarátov, aby si ich nevyberali len podľa popularity. Jedno z dievčatiek je totiž slepé.

„Nemyslím si, že tolerancia je vrodená vlastnosť. V detskom kolektíve dokážu byť deti voči sebe veľmi kruté, to je známy fakt,“ povedala Kerekesová v rozhovore pre magazín TV Oko. V rámci prezentácie vo Foajé režisérka opíše tvorbu nových častí.

Prinesie tiež rekvizity z iného úspešného diela, filmu Kamene, ktorý získal národnú cenu Slnko v sieti. V bábkovom filme inšpirovanom poéziou Mily Haugovej sa stretávajú dva svety – mužský a ženský. Manželka prichádza za partnerom do kameňolomu a rozpútava sa medzi nimi dráma posilnená veľkou hudobnou kompozíciou Mareka Piačeka.

Všetky Kerekesovej diela majú odvahu a ambicióznosť, ktorou sa vrhá do náročných námetov a žánrov. Určite o nej ešte o budeme počuť – napríklad v súvislosti s jej pripravovaným projektom Websterovci.

video //www.youtube.com/embed/y2Xq8jsqR9I

Noc architektúry

TIP/ Fakulta architektúry STU, 17.00

Najzaujímavejšie zadania, plagáty a modely kreatívnych budúcich architektov, ktoré vytvorili na fakulte za posledný semester, ponúkajú inšpiratívny náhľad na možné podoby architektúry a dizajnu.

Ôsmy ročník prezentácie najlepších študentských projektov bude aj tento rok obohatený o zaujímavých zahraničných hostí, diskusie a prednášky v anglickom jazyku. Podľa organizátorov by sa mal na oficiálnom otvorení podujatia podieľať aj prezident Andrej Kiska.

Pripravené sú ocenenia v niekoľkých kategóriách a predstavia sa napríklad aj výsledky Workshopu pre Ciachovňu, ktorého cieľom bolo vymyslieť nové kultúrne využitie pôvodnej elektrárne v Žiline.

Svetový rozmer dá podujatiu Jenny Osuldsen z Nórskeho ateliéru Snohetta, ktorý stojí za podobou novej budovy Štátnej opery a baletu v Osle či newyorského pamätníka Ground Zero. Noc plnú kreativity zakončí tradičná afterpárty, na ktorej zahrá skupina Billy Barman, ale aj Assquakess, Dornkappel a Emonoizboyz. Na fotke vidíte budovu novej Štátnej opery a baletu v Osle.

Kingsman: Tajná služba

KINO TIP

Podľa komiksu Marca Millara a Dava Gibbonsa The Secret Service nakrútil v Británii a Kanade Matthew Vaughn (Hviezdny prach, Kick Ass, X-Men: Prvá trieda) kriminálnu komédiu o tajnej britskej agentúre Kingsman.

Hoci v nej slúžia vyberaní aristokratickí potomkovia, vďaka agentovi Harrymu Hartovi (Colin Firth) nečakane dostane šancu aj chlapec z ulice Gary „Eggsy" Price (Taron Egerton). Jeho protihráčom je cynický ekoterorista Richmond Valentine (Samuel L. Jackson), ktorý má v pláne zachrániť Zem. Tým, že ju zbaví jej najväčšieho nepriateľa – ľudstva.

Prevažne pozitívne prijatý film s rozpočtom vyše 80 miliónov dolárov sa v prípade komerčného úspechu dočká aj pokračovania. Herec Colin Firth nepochybne dokázal svoje kvality už vo filme Kráľova reč, za ktorý získal v roku 2010 Oscara za stvárnenie kráľa Juraja VI.

Úloha agenta Harryho Harta je spestrením jeho doterajších hereckých postáv, aj keď sa už v minulosti šepkalo o tom, že by sa mohol stať ďalším Jamesom Bondom.

video //www.youtube.com/embed/m4NCribDx4U

Po autorskej rozprávkovej knižke Rozprávky o dievčinke Julke a dramaturgii knihy Rozprávky z Osmeho svetadielu,do ktorej Bibiana Ondrejkova prispela aj autorsky,je na svete jej prvá knižkaa básní Len tak zľahka. Knihu dizajnovala,ilustrovala a limitovanú sériu vloženou originálnou grafikou obohatila akademická maliarka Veronika Gabčova - Lučeničová. Na otázku, aké sú to básne, Bibiana Ondrejkova odpovedala: " Zo života. Vyzlečené, odvážne, niektoré nesputané vo forme aj v obsahu. Veselé aj smutné. O láske,zrade, vzletoch aj pádoch...."

Krst knihy Bibiany Ondrejkovej Len tak zľahka

Hotel Bratislava, 17. 30

Knižku uvedú do života textár a básnik Kamil Peteraj, herečka Zuzana Tlučková a Diana Šilonová.

"Pán Peteraj preto, lebo jeho texty milujem už celé desaťročia. On a jeho tvorba ovplyvnili do istej miery to,ako vnímam, cítim texty a aj, ako tvorím. Zuzka Tlučkova je skvelá hereckaa moja priateľka. Hráme spolu, cestujeme po Slovensku a Čechách. Niektoré básne, ktoré vznikali na týchto našich potulkách, počula ako prvá. A Diana Šilonová je pre mnohých neznáma. Je to tvorivá mladá žena, ktorá žije život naplno, v láske a cez prekážky, bez zatrpknutia,hoci dôvody by sa určite našla. Je pre mňa v mnohých smeroch inšpiráciou. ", prezradila Bibiana.

Na krste zaznejú básne zo zbierky v podaní Zuzany Tlučkovej, Evy Pavlikovej a Bibianinych dcér Bibky a Gretky. Vystúpil vo svete uznávaný slovenský harfista Michal Matejčik. V úlohe moderátorov sa predstaviia Bibianini študenti z bratislavskeho Konzervatória Kevin Blaško a Niko Banovský.