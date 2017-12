Budú Fresh Out Of the Bus rovnako čerství ako Katarzia?

Slovenskú skupinu Fresh Out Of The Bus minulý rok vybral festival Rock for People ako jeden z najvýraznejších talentov. Práve vydali prvý album.

19. feb 2015 o 16:17 Marek Hudec

Debut Fresh Out Of The Bus pokrstila kapela v Nitre spolu so skupinou Lavagance.(Zdroj: Dominik Szombath)

Písmo: A - | A + 1 0 Označujú ich za čerstvé hudobné talenty – podarí sa nitrianskej skupine Fresh Out Of The Bus preraziť rovnako rýchlo ako nedávno folkovej speváčke Katarzii? To je dnes otázka v mladej slovenskej hudbe. Začali v pivnici a ich prvým úspechom bolo, že sa dostali na pódium festivalu Rock For People. „Každý rok vyberáme dvanásť talentovaných kapiel zo šesťsto nahrávok, ktoré nám pošlú. Fresh Out Of The Bus boli jednou z najvýraznejších. Zaujali pocitmi, ktoré sa hneď dostali pod kožu, zmyslom pre pôvab melodiky a zvukový kontrast,“ povedal Petr Fořt, dramaturg festivalu. Minulý týždeň táto kapela vydala debutový album – sama. Bez vydavateľstva, v náklade päťsto kusov. Sama si vyrobila aj klip, stačil im na to jeden deň. Popularita je jej však vzdialená: „Pre nás má zmysel tvoriť, kým nás to baví,“ hovorí spevák skupiny Tomáš Löbb. video //www.youtube.com/embed/xYN1VTOlHqM Fresh Out Of The Bus vnímajú tvorbu ako dobrodružstvo – nápady v nich vznikajú impulzívne, nečakajú na náhodné inšpirácie. „Čo bude v ďalšej pesničke? Možno ukulele,“ hovorí Löbb. Nechcú sa žánrovo definovať, čo má vplyv na pesničky. Ich albumu chýba zreteľnejší koncept, pôsobí príliš živelne. Niektoré zvukové plochy pripomínajú komornou atmosférou The XX, iné zas britrockové gitarovky. Chýbajú im komplikovanejšie spevácke polohy. Výrazné elementy sa v hudbe neustále menia a je možno na škodu, že ich texty nie sú slovenské. „Vieme sa v angličtine lepšie vyjadriť, opísať pocity nepriamo,“ obhajuje sa kapela. Raz vás zasiahne jej energia, inokedy upúta kombinácia modulovaných zvukov. To, čo jej však nechýba, je potenciál, nadšenie. Sú ďalším dôkazom, že hudobný vývoj dnes nenastáva vo veľkých vydavateľstvách, ale v pivniciach. Je veľmi ľahké stotožniť sa s nadšením a odvahou, akou sa vrhli na slovenskú hudobnú scénu. Energia je totiž štartovacia čiara, ktorá mnohým mladým hudobníkom chýba.