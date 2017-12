Tip na piatok: Morricone nezahrá len Leoneho

Do tretice by mal v Bratislave vystúpiť Ennio Morricone, Slovenský filharmonický zbor ponúkne skladby a capella a v kine si môžete pripomenúť najlepší európsky film roka.

20. feb 2015 o 0:00 Marek Hudec, Marek Hudec, zu, pb

Ennio Morricone

KONCERT / Slovnaft Aréna 20.00

Fanúšikovia filmovej hudby už rok s napätím očakávajú príchod talianskeho majstra skladateľa Ennia Morriconeho. Je mimoriadne všestranný, veď aj spolupracoval na viac než päťsto filmoch – s rozsiahlymi žánrovými hranicami. Za celoživotný prínos ho ocenili Oscarom. Aj keď najznámejšie sú jeho melódie zo starých westernov Sergia Leoneho, jeho hudba dopĺňala aj hororové jatky vo filme Vec či vyháňanie diabla v pokračovaní Exorcistu.

Koncert by mal obsahovať všetky jeho významné diela – prísť by mal s orchestrom, kapelou aj so speváckym zborom. Vystúpiť mal už pred rokom v apríli – tvrdil vtedy, že na program nechce zaradiť len hudbu z Leoneho filmov, kde ľudia spravidla tlieskajú už na začiatku. „Budete napríklad počuť hudbu k nemému filmu Richard III. a ďalšie skladby, ktoré obyčajne nedirigujem,“ avizoval v rozhovore pre denník SME.

Stihol vystúpiť v Prahe a ak by sme očakávali rovnaký program, tak by mal trvať vyše dvoch hodín s krátkym dokumentom o živote majstra v úvode a prestávkou uprostred. Na Morriconeho hudbu síce bude nostalgicky spomínať najmä staršia generácia, jeho tvorba sa však ikonicky zjavila aj v mnohých súčasných veľkofilmoch – napríklad aj v Divokom Djangovi režiséra Quentina Tarantina.

Ani skladateľ už nie je najmladší – vo veku 86 rokov väčšina dôchodcov na prácu už len nostalgicky spomína. Aj preto je jeho koncert výnimočný – veď ho už zo zdravotných dôvodov dvakrát zrušil. Dúfajme, že do tretice už náhoda nezasiahne a Morriconeho hudba konečne rozozvučí Bratislavu.

video //www.youtube.com/embed/D4W17gTumi8

SFZ à capella

Koncertná sieň SF, Bratislava 19.00 hod

Slovenským filharmonický zborom ponúkne na svojom špeciálnom koncerte výber skladiel pre zbor à capella s duchovnou tematikou od Maxa Regera či Mikuláša Schneidera-Trnavského, ktorý bol prvým slovenských profesionálnym regenschorim.

Zaznie aj tvorba Alexandra Albrechta, organistu Dómu sv. Martina i dirigenta Cirkevného hudobného spolku vrátane jeho Hymnusu na krásu.

SFZ je naším špičkovým telesom, nedávno s úspechom účinkoval aj v novej inscenácii Modesta Petroviča Musorgského – Chovančina vo Viedenskej štátnej opere. Jeho zbormajster Jozef Chabroň pracoval v minulosti i v Opernhaus Zürich, so SFZ naštudoval napríklad aj Schönbergovu operu Mojžiš a Áron.

Zbor budú na jeho vystúpení doprevádzať organista Stanislav Šurin a klavirista Tomáš Nemec.

IDA

KINO TIP / LUMIÉRE 19.00

Jeden z najlepších poľských filmov posledného obdobia premietnu v kine Slovenského filmového ústavu. Ida, príbeh novicky Anny, ktorá ako sirota žila odmalička v bezpečí kláštora a až od svojej bohémskej tety sa dozvedá pravdu o svojom pôvode a tragickej smrti rodičov, bol nominovaný na Oscara vo dvoch kategóriách a získal viacero európskych ocenení vrátane Ceny Európskej filmovej akadémie za najlepší film.

Od dnešného dňa, po zimnej rekonštrukcii kina Lumiére, budú opäť fungovať štyri premietacie sály.