Skupina Blur vydá po 12 rokoch nový album

LONDÝN. Britská poprocková skupina Blur ohlásila vo štvrtok vydanie nového štúdiového albumu. Nahrávka s názvom "The Magic Whip" prichádza po 12 rokoch od vydania predchádzajúceho albumu.

Do predaja sa dostane 27. apríla a bude na nej účinkovať kompletná zostava, informovala agentúra DPA.

Skupina na čele so spevákom Damonom Albarnom začala nahrávať nový materiál v čínskom Hongkongu po tom, ako im tu zrušili koncert.

"Tých niekoľko dní sme využili na dobré účely," uviedol gitarista Graham Coxon. Inšpirácia Áziou sa odráža aj v niekoľkých nových skladbách ako "Pyongyang" či "My Terracotta Heart".

Kapela nahrala album ako koncertná skupina, čo umožňuje dobrú interpretáciu piesní na živých vystúpeniach, podotýka spevák Damon Albarn.

Blur sa predstavia 20. júna na koncerte v londýnskom Hyde Parku v rámci festivalu British Summer Time, kde vystúpia i The Who, Kylie Minogue, Taylor Swift, Grace Jones a mnohí ďalší.

