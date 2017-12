Ali Brezovský: Ľudia pochopili odkaz a to je vykúpenie (rozhovor)

Objavil Darinku Rolincovú, bol pri prvom nahrávaní Elánu, sám skladal pesničky, ktoré sa stali hitmi. Ali Brezovský oslavuje 75 rokov.

20. feb 2015 o 15:19 Marek Hudec

Objavil Darinku Rolincovú, bol pri prvom nahrávaní Elánu, sám skladal pesničky, ktoré sa stali hitmi. V jednej chvíli sa zdalo, že jeho syn Marek má pred sebou ešte zaujímavejšiu muzikantskú budúcnosť, ale napokon bolo všetko inak. ALI BREZOVSKÝ má dnes 75 rokov, stále komponuje a má pripravené ďalšie nahrávky z Marekovho archívu, ktoré sa cez Oskara Rózsu môžu k ľuďom dostať tak blízko ako projekt Hrana.

V sedemdesiatych rokoch, keď ste v hudobnej brandži začínali, bola scéna aj možnosti na nej úplne iné. Aké je pozrieť sa späť?

V minulom režime boli mnohé príležitosti limitované, no vždy som sa snažil tvoriť najlepšie, ako viem, to asi každý. Niektoré veci budem mať vždy rád, ale niektoré by som prerobil. O niektorých nechcem už ani počuť.

Málokto môže povedať, že pracoval viac ako tridsať rokov v Slovenskom rozhlase. Čo vás tam držalo?

Vďaka rozhlasovej dramaturgii som spoznal mnoho vtedajších umelcov, napríklad Janu Kocianovú či Marcelu Laiferovú, alebo Karola Duchoňa. Jednoducho som získal veľa kontaktov. Rád som spolupracoval so skupinou Taktici, bol som dokonca aj pri prvých nahrávkach Elánu.

Ako na vás vtedy Jožo Ráž a kapela pôsobili?