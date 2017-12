Tip na víkend: Historky z Hitlerovej kuchyne

Cez víkend si môžete pocestovať do Košíc na divadelný kabaret, do Banskej Štiavnice na filmový seminár, alebo do Popradu na Dalího výstavu.

21. feb 2015 o 0:00 Zuzana Uličianska, Zuzana Uličianska, mh, pb

Hitler, ktorého predstavuje Stanislav Pitoňák, má obrovský priestor na slovné súboje.(Zdroj: Ján Štovka)

Písmo: A - | A + 0 0 Arnošt Goldflam: Doma u Hitlerovcov DIVADLO / Štátne divadlo Košice, Štúdio 19.00 Kabaret so siedmimi scénkami, či skôr skečmi, ktoré sú oddelené hudobnými číslami - aj tak by sa dala charakterizovať nová produkcia košického Štátneho divadla Doma u Hitlerovcov, ktorá má dnes druhú premiéru. Tvorcovia našli odvahu reagovať na radikalizmus, ktorý nezanikol skončením druhej svetovej vojny. Dramaturgička projektu Miriam Kičiňová pripomína, že hovoriť treba nielen o následkoch, ale aj o príčinách sporných postojov, ktoré sa, žiaľ, znova akoby vracali do nášho života. Český divadelník Arnošt Goldflam, ktorý je autorom textu, pripravil hercom riadnu slovnú žonglovačku. „Niektoré Hitlerove party pripomínajú priam bernhardovské monológy, " hovorí prekladateľka z češtiny Mária Fekar. Najmä Hitler, ktorého predstavuje Stanislav Pitoňák, má obrovský priestor na slovné súboje. Hra je síce o vážnych veciach, ale s faktami sa trochu pohráva, pracuje aj s klišé či s mystifikáciou, nechýba v nej humor, či skôr irónia – to všetko v réžii hudobne nadanej režisérky Hany Mikoláškovej, Goldflamovej žiačky, ktorá do Košíc prišla hosťovať zo Zlína.V Štátnom divadle Košice už v deväťdesiatych rokoch - ako jedni z prvých na Slovensku - hrali Bernhardovho Theatermachra, takže sa nezľakli ani tohto špecifického textu, ktorý Goldflam upravil „na telo“ košickému divadlu, pričom si trochu začaroval s postavami. Nezabudol ani na Tuku, Tisa, Ďurčanského, Macha či na iné temné postavy našej minulosti. „Kde inde by sa mohol malý Sándor Márai motať popod nohy Hitlerovi a Stalinovi než na košickom peróne," pýta sa Fekarová. 4 živly: Nezmysel FILMOVÝ SEMINÁR / Banská Štiavnica Zimná verzia filmového seminára 4 živly, ktorý sa odohráva na troch miestach v Banskej Štiavnici: kino Akademik, Amfiteáter a Art Café. V priebehu víkendu premietnu štrnásť filmov, ktorých spoločnou témou je Nezmysel. Ako organizátori tvrdia na stránke festivalu: V každom nezmysle je ukrytý zmysel, len ho treba objaviť. Program tak ponúkne veselú rozmanitosť zloženú napríklad z indického muzikálu, starého sovietskeho sci-fi či novinky filmového surrealistu Mr. Oiza. Keďže ide o seminár a jeho cieľom je niečo sa dozvedieť, tak budú projekcie sprevádzané diskusiami a prednáškami, okrem iného aj s teoretičkou Evou Filovou - odborníčkou na rodovú problematiku v umení.

Salvador Dalí v Poprade VÝSTAVA / Tatranská galéria, Poprad 13.00 – 17.00 V nedeľu poobede si môže návštevník Popradu vychutnať výstavu zo súkromnej zbierky desiatok originálnych diel Salvadora Dalího pod názvom Zhmotnený surrealizmus. Okrem papierových litografií, keramiky, plastík a iných artefaktov tohto španielskeho umelca sú v priestoroch galérie vystavované aj zapožičané diela Marca Chagalla, Andrého Deraina, Jeana Carzoua a Raoula Dufyho. Na rozdiel od väčšiny výtvarných galérií, ktoré majú voľný deň v pondelok, Tatranská galéria je zatvorená v sobotu, výstavu si preto môžete pozrieť iba v nedeľu a vo všedné dni. Výstava potrvá do 22. marca.