Prečítajte si päť rozhovorov s kandidátmi na Oscara

Keď dostaneme Oscara, budete vedieť, že sme neuspeli, hovoril pre SME o svojej hereckej práci Ethan Hawke. Wes Anderson rozprával aj o zbierke fúzov a Andrej Zviagincev o Rusku.

21. feb 2015 o 11:46 Kristína Kúdelová

Denníku SME poskytol rozhovor Wes Anderson, ktorého film Grandhotel Budapešť získal až deväť nominácií na Oscara. Rus Andrej Zviagincev môže za drámu Leviathan získať cenu v cudzojazyčnej kategórii. Morten Tyldum je prvý Nór, ktorý získal režisérsku nomináciu za Kód Enigmy a dlhoroční spolupracovníci Ethan Hawke a režisér Richard Linklater majú v súťaži Chlapčenstvo.

Wes Anderson: Ja a hipster? (2014)

Film Wesa Andersona Grandhotel Budapešť má najviac nominácií na Oscara – deväť. Medzi nimi je aj tá jeho, režisérska. Čarovné dieťa amerického filmu má veľmi špecifický prístup k realite a aj v tejto dobrodružnej komédii kombinuje zmysel pre absurdno s hlbokými myšlienkami. V humornom tóne testuje charaktery ľudí. Stretli sme sa s ním tesne po tom, ako vlani na Berlinale získal Grand Prix.

Váš film akoby bol poctou noblese a krásnym veciam, ktoré sa z nášho života vytratili. Odkiaľ sa tá vaša nostalgia berie?

Keď sme Grandhotel Budapešť chystali, prezerali sme si veľa starých fotografií. Pri nakrúcaní sme potom aj natrafili na pár miest, ktoré na nich boli zvečnené – a nebol to práve veselý pohľad. Kulisy sa zmenili, ulice boli zaľudnenejšie, plynúci čas im prosto neprospel. Ja som, samozrejme, k zmenám v Európe trochu imúnny, nedotýkajú sa ma až tak veľmi. Moje postavy to však vnímajú inak a ak ste cítili nostalgiu, tak potom je to najmä ich nostalgia.

Váš hlavný hrdina spomína na bývalého majiteľa kedysi slávneho hotela. Najmä na neotrasiteľnú morálku, čo si zachoval aj v krízových časoch. Kto bol pre vás takým hrdinom?

Pre mňa? Asi Björn Borg.

Človek by u vás čakal, že to bude skôr nejaký knižný alebo filmový hrdina.

V detstve som mal veľmi rád Roalda Dahla a zapôsobil na mňa George Lucas zo Star Wars, ale hrával som aj tenis, hoci nie nejako hviezdne. A keďže z otcovej strany mám švédskych aj nórskych predkov, vybral som si Borga.

Čo máte na Európe tak rád, že ste sa tu rozhodli nakrútiť film?