Oscara nevideli len hluchí, slepí a nepodplatiteľní

Nahnevaný favorit

Kanadský talent Xavier Dolan bol sklamaný, že jeho film Mami! nedostal oscarovú nomináciu. Médiá to nafúkli.

Medzi filmármi je dnes niekoľko takých, čo sú smutní a sklamaní, zrejme to však prežívajú iba vnútorne, súkromne. Len o kanadskom režisérovi Xavierovi Dolanovi sa vie, že s rozhodnutím americkej akdémie nebol spokojný už pred vyhlásením víťazov.

Vlani nakrútil drámu Mami! a keďže bola jedným z najlepších filmov sezóny a zažiarila aj na festivale v Cannes, bolo prekvapivé, že sa v cudzojazyčnej kategórii nedostala ani medzi nominovaných. Keď sa ho quebecká televízia pýtala na reakciu, povedal: „Že nás minuli Zlaté glóbusy, to je jedna vec. Ale že sme sa na Oscaroch nedostali ani medzi deväť nominovaných, to je... ako to povedať... zvláštne. Prekvapilo ma to. Film vznikol podľa typickej americkej paradigmy: Akt 1, akt 2, akt 3, akt 4, rozuzlenie konfliktu. Je to americký film.“

Dolana potom ešte viac rozladilo, čo s jeho názorom urobili ostatné médiá. Nepáčilo sa mu, že z jeho slov „je to trochu ponižujúce“ vznikol titulok „Dolan je ponížený“ a že všetko nafúkli. „Normálne som len jednoducho odpovedal na jednoduchú otázku. Ony z toho urobili čisté šialenstvo,“ písal na Twitteri. „Vedia, ako nepohodlne sa človek cíti, keď ho zle citujú? A prečo ich ambicióznosť tak vyrušuje? Prečo si ju musia zamieňať za namyslenosť?“