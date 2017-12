Tip na pondelok: Zahrá Tiersen Améliu?

V pondelok vás čaká koncert skladateľa kultového soundtracku Amélia z Montmartu, slávny surrealistický film a čítačka Richarda Pupalu.

23. feb 2015 o 0:00 Marek Hudec, Marek Hudec, pb

Yann Tiersen

KONCERT / Stará tržnica 20.00

Skladateľ Yann Tiersen je zrejme jedným z tých umelcov, ktorých dielo sa stalo oveľa populárnejším než meno autora. Tak, ako si film Amélia z Montmartru vybudoval celosvetový úspech, tak aj hudba k nemu preletela všetky kontinenty ako ikona francúzskej kultúry.

Na priezvisko Tiersen síce väčšina vašich známych asi nebude reagovať, ale precítenú klavírnu melódiu s názvom Comptine d´un autre été spoznajú rovnako rýchlo ako Beethovena.

Odvtedy skladateľ síce napísal celý zoznam výborných skladieb, ani jednému z jeho diel sa však nepodarilo vytvoriť rovnako kultový status. Je to trochu tragédia, keďže ide o neuveriteľne všestranného inovátora a dokonca rockera, ktorý obľubuje Nicka Cava.

video //www.youtube.com/embed/W5_xFH5wqKM

Nemožno sa mu preto čudovať, keď na koncertoch svoje najslávnejšie skladby nechce hrať. Amélia nezaznela ani pred tromi rokmi na festivale Pohoda. Dnes sa na Slovensko Tiersen vráti a pre veľký záujem museli organizátori vystúpenie presťahovať do Starej tržnice.

Ak skladby z Montmartru opäť vynechá, zrejme niekoľkých návštevníkov sklame. Čo však neznamená, že nezahrá skvelý koncert. Aj na Pohode totiž vyčaroval jedinečnú atmosféru, nehovoriac o tom, že každý jeho album je pre náročnejších poslucháčov malou oslavou.

Ten posledný - Infinity je napríklad inšpirovaný návštevou Islandu, pobrežiami, bludnými miestami s majákmi - veď aj sám Tiersen žije na francúzskom ostrove – Ouessant – kde vznikli mnohé jeho nahrávky.

Ak nás na koncerte nepoctí tým, na čo čakáme, tak nás aspoň zaručene vtiahne do zložitého sveta chameleóna, ktorého hudba sa neustále mení. A možno dostaneme viac, než sme chceli.

video //www.youtube.com/embed/dwZ4yoWa3l8

Skrytý pôvab buržoázie

KINO TIP / Lumiére 18.15

Asi najznámejší francúzsky film španielskeho režiséra Luisa Buñuela bol ocenený pred viac ako tridsiatimi rokmi Oscarom za najlepší zahraničný film. Režisér ironizuje pokrytectvo a morálku vyššej strednej triedy cez surrealistickú zápletku šiestich priateľov, ktorí si pomýlili dátum spoločnej večere.

Onirické predstavy sa miešajú so skutočnosťou, decentnosť s prízemnými túžbami a divák sa baví na šiestich postavách, ktoré sa až do konca filmu nedokážu spolu najesť. Buñuel vždy rád originálne provokoval a uvádzal konzervatívnu spoločnosť do rozpakov. Perla filmovej klasiky, ktorá nestratila lesk ani po toľkých rokoch.

Čítačka Richarda Pupalu

Čítačka / Kníhkupectvo KK Bagala 17.00

Scenárista Richard Pupala debutoval len nedávno zbierkou krátkych poviedok a čŕt Návštevy (2014, PT Marenčin) a napriek evitovskému formátu, v akom kniha vyšla, ide o naozaj vydarený súbor realistických próz.

Pupala napriek tomu nie je v literatúre žiadny nováčik, v roku 2007 zvíťazil v bagalovskej súťaži Poviedka a o rok neskôr skončil na jej druhom mieste.

Práve víťaznú poviedku bude čítať obľúbený moderátor a DJ Braňo Bezák na pravidelnom čítačkovom stretnutí Čau o piatej. Poslucháči sa v komornom prostredí kníhkupectva budú môcť stretnúť aj so samotným autorom.