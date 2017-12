Oscary pobúrili superhrdinov

Nie sme horší ako nezávislí filmári, ohradil sa režisér trháku Strážcovia galaxie, keď dosledoval odovzdávanie Oscarov. Zdalo sa mu elitárske.

25. feb 2015 o 17:43 Kristína Kúdelová, kk

Nie všetky žarty počas odovzdávania Oscarov vyšli, niektoré dokázali hostí aj nahnevať. To bol prípad komika Jacka Blacka. Na pódiu zarecitoval básničku, ktorou chcel povedať, že ak producenti túžia po tržbách s niekoľkými nulami, potom to jediné, čo sa do kín dostane, sú supermani, batmani, spider-mani, jediovia a ich sequely, prequely, písané podľa tej istej formuly.

Proti tomu sa ohradil James Gunn, režisér Strážcov galaxie, ktorý bol najziskovejším filmom vlaňajška. „Ak si myslíte, že my, čo nakrúcame filmy o superhrdinoch, sme hlúpi, postavte sa a rovno to povedzte. Ale mýlite sa, ak si myslíte, že vy nezávislí a „seriózni“ filmári vkladáte do svojich postáv viac lásky ako bratia Russovci do Captaina Americu,“ napísal na svoj Facebook.

Oscara za najlepší film získal tento rok Birdman, ktorý tiež ironizuje superhrdinov. James Gunn však pripomenul, že deviati z tohtoročných hereckých kandidátov na cenu americkej akadémie už nejakého takého hrali. Napríklad Edward Norton aj Mark Ruffalo hrali Hulka.