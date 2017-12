Oliver Sacks sa lúči so životom. Verejne

Autor sa preslávil knihou, podľa ktorej vznikol film Čas prebudenia s Robinom Williamsom.

25. feb 2015 o 18:13 Peter Bilý

Britskému spisovateľovi a neurológovi, autorovi svetových bestsellerov Muž, ktorý si mýlil manželku s klobúkom či Antropologička na Marse ostáva iba niekoľko týždňov života. Oznámil to v emotívnom, no nie sentimentálnom článku v New York Times, kam pravidelne prispieva.

Optimistické posolstvo

Novinový príspevok je paradoxne plný optimistického posolstva: „Cítim, že intenzívne žijem, dúfam a veľmi si prajem, aby som v tomto čase ešte dokázal prehĺbiť priateľstvá, rozlúčiť sa s tými, ktorých milujem, naďalej písať, ak budem mať ešte dosť síl, cestovať; spoznávať a chápať svet lepšie. Vyžaduje si to odvahu, jasnosť a úprimný postoj, budem sa snažiť vyrovnať si účty so svetom. Ale zostane mi čas aj na zábavu (a tiež na to, aby som spravil nejakú hlúposť).“

Oliver Sacks sa narodil pred osemdesiatjeden rokmi v Londýne. Ako tridsiatnik sa presťahoval do Spojených štátov, kde pôsobí dodnes. Povolanie neurológa a záujem o literatúru ho priviedli k písaniu beletrizovaných príbehov vychádzajúcich z jeho lekárskych skúseností. Tie sa okamžite stali bestsellermi a boli preložené do štvrťstovky jazykov.

Kritici ho označujú za básnika medicíny, jeho klinické poviedky sú plné empatie a zmyslu pre humor, no aj zaujímavých vedeckých detailov.

Robin Williams

Jeho autobiografická kniha Prebudenia (1973) inšpirovala film Čas prebudenia (1990), v ňom Sacksa hral Robin Williams. Písal v ňom o vedcovi, ktorý sa venoval experimentom s červami, dostal miesto v newyorskom ústave, kde sú internovaní katatonickí pacienti. Po nejakom čase sa pokúsi experimentovať a prebrať ich z bdelej kómy drogou L-dopa, ktorá sa používa pri liečbe Parkinsonovej choroby. Napriek počiatočnému úspechu, keď sa v kóme žijúci pacienti preberú a ich život sa výrazne zlepší, sa ich stav zvráti do pôvodného, čo je pre ich rodinných príslušníkov a najmä pre lekára frustrujúce.