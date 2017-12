Peter Kočiš: Nemyslím si, že som bol protekčné dieťa

26. feb 2015 o 14:37 Alena Štifilová

Už dávno nedostal taký veľký priestor na televíznych obrazovkách. Jeho Alex Fischer je jedna z najnegatívnejších a najvýraznejších postáv seriálu Tajné životy. "Pán Kočiš, je to fantastické, fakt sa vás bojíme," hovoria mu vraj ľudia na ulici.

Naozaj z vás ide strach, až sa ťažko verí, že Alexa Fischera len hráte.

(Smiech.) Pozrite, pred chvíľou mi prišla esemeska, kde mi známa píše, že to nie je možné, aby taký milý človek ako ja dokázal zahrať takého despotu. Je dôležité, aby ste o postave premýšľali, treba si spomenúť, či ste náhodou podobného človeka nestretli a pripomenúť si, prečo ste z neho mali zlý pocit a hoci netrieskal po stole, išla z neho ľadová hrôza. Alex je presne ten typ. A že ho hrám presvedčivo, to je pre mňa veľké ocenenie. Nehrám prvý raz takýto typ postavy, ale rozhodne prvýkrát na takej veľkej ploche.

Ako vnímate Alexa?

Ako vynikajúceho manipulátora. Ako človeka, ktorý si je absolútne istý sám sebou, je zvyknutý vyhrávať. Nič ho nerozhádže. Zrejme mal sparťanskú výchovu, nič nedostal zadarmo. A asi to, čo mu doma chýbalo, empatia a cit, nevie teraz dať svojej žene a synovi. Preto sa s ním ťažko komunikuje. Vyžaduje od ostatných, aby sa správali presne tak, ako on chce.

V podstate to nie je zlý človek, či áno?

Programovo určite nie a Lindu má svojím spôsobom rád, ale vníma ju ako svoj majetok. Ľudí vie očariť, je nesmierne šarmantný, v spoločnosti sa vie správať. Ľudia si povedia, čo tej žene preskočilo? Čo špekuluje? Všetkými desiatimi by sme brali takého manžela alebo zaťa. Zahrnul ju luxusom a to že ju nepustí do roboty, však to je úžasne pohodlné, nie? To, že jeho žena stráca svoju identitu, svoj názor, vlastný život, nevidia.

Pootvorí seriál ľuďom oči?

To naozaj neviem posúdiť, ale možno si uvedomia, že aj v ich okolí sa pohybuje presne takýto typ mužov. A tí, ktorí sú v ťažkej životnej situácii, by si mali uvedomiť, že stojí za to aspoň sa pokúsiť s ňou bojovať. A nebáť sa vyhľadať pomoc druhých.



Seriál Tajné životy (2014). FOTO: RTVS

Reagujú na vás ľudia na ulici?

Áno, a čo je zaujímavé, veľmi pozitívne. Málokedy sa totiž stáva, že negatívnu postavu, lebo Alex je asi najvýraznejšia negatívna postava v seriáli, moje okolie tak vníma ako mňa teraz. Ľudia mi hovoria: Pán Kočiš, je to fantastické, fakt sa vás bojíme, ide z vás naozaj strach. Teším sa, že som vytvoril postavu, ktorú si ľudia budú asi dlhšie pamätať, čo je pre našu profesiu veľmi dôležité. Aby si vás ľudia, či už laická verejnosť, alebo odborníci zapamätali.

Ako vystrihnutá zo života bola scéna z tenisového kurtu, kde ste na syna kričali vety: Ako držíš tú raketu?! Švihni ňou poriadne! Kam sa to pozeráš?! Vy sa aj v súkromí venujete tenisu?

Hrám tenis, mám dokonca aj trénerskú licenciu a bol som, bohužiaľ, svedkom presne takýchto scén na žiackych turnajoch. Niektorí rodičia revali na svoje deti naozaj ako nepríčetní. Možno ešte horšie a vulgárnejšie ako Alex Fischer v seriáli. Nenaplnené ambície rodičov sú zlá vec.

Aj ste niekedy niekoho trénovali?

Pokúšal som sa trénovať svoju dcéru, ale nedalo sa. Aj so ženou som si bol dvakrát zahrať, ale povedal som, že budem robiť čokoľvek iné, len nie trénovať vlastnú rodinu.

Prečo to nešlo?

Keď tréner povie dcére: „Postav sa k tomu lepšie“, akceptuje to, lebo je pre ňu autoritou. Otec je vždy tatko a kamarát a toho netreba až tak rešpektovať. Dohodli sme sa, že si môžeme spolu zahrať, ale ja jej už nič nebudem hovoriť. To isté bolo s lyžovaním. Zvládli to, až keď ich zobral do parády inštruktor.