Transgender umelkyňa si vypýtala pozornosť

Antony Hegarty chce, aby sme ho oslovovali ona. Zaslúži si to

26. feb 2015 o 18:27 Matej Lauko

Na albume Turning sú ešte intímnejšie a pôvabnejšie skladby, ako sme pri zvláštnom zjave americkej nezávislej scény boli zvyknutí.

Hneď na úvod jedna technická informácia. Antony Hegarty je transgender. Vo svojich pesničkách neraz spieva v ženskom rode a vraj aj jeho najbližší tento prerod akceptovali a oslovujú ho „ona“. Keďže si ako muzikant i osobnosť zaslúži rešpekt, budeme túto voľbu akceptovať aj v tomto texte. „On je pre mňa neviditeľné zámeno, neguje ma,“ povedala raz.

Len celkom nedávno ju Björk prizvala na nahrávanie platne Vulnicura a vyšiel jej aj nový projekt Turning.

Hľadanie ženského elementu

Hegarty pochádza z Británie, no je súčasťou americkej nezávislej scény. Do USA prišla s rodičmi, keď mala desať rokov. Ako tínedžerka si obľúbila synthpopovú hudbu i osobnosti ako Kate Bush či Boy George a neskôr na Manhattane vystupovala v kluboch a baroch.

Koncom deväťdesiatych rokov už bola cenenou a etablovanou umelkyňou, debutový album z roku 2000 nahrala pod menom Antony and the Johnsons obklopená množstvom muzikantov. O päť rokov neskôr prišla ešte výraznejšia platňa: I Am a Bird Now s nádhernými skladbami Hope There's Someone alebo For Today I'm a Boy.