Rudo by si zobral Slančíkovú-Timravu

27. feb 2015 o 16:17 Zuzana Uličianska

Skôr ako Sexu v meste rozumiem Cudnosti na dedine, hovorí Daniel Majling,dramaturg, dramatik a autor komiksu Rudo. Väčšinu času trávi v divadelných sálach, popri tom si od školských čias kreslil príbehy netypického hrdinu Ruda, ktorého podobnosť s autorom nie je vôbec náhodná. „Láskavý typ humoru je podľa mňa ten najnebezpečnejší, najzbabelejší typ humoru. Väčšinou si ním nejaká skupina robí posmech z niekoho mimo nej, takže vnútri ním nie je zasiahnutý nik. Je to ako dráždenie psa, ktorý je za plotom,“ hovorí DANIEL MAJLING.

Boh stvoril Ruda ako muža či ženu?

Ako muža, ale asi s trochu nižšou hladinou testosterónu, ako je zvyčajné, ak sa testosterón prejavuje istou agresivitou, životným „drajvom“, jasným nasmerovaním na ciele, akčnosťou, po ktorej až ex post prichádza reflexia. Rudo najskôr rozmýšľa, až potom koná. Ak vôbec. Zväčša sa uspokojí s rozmýšľaním. Rudo je normálny muž, nie je agresívny, keď, tak len pasívne, slovne. Len vôbec nerozumie autám.

Vedci zistili, že nižšia hladina testosterónu je priaznivá pre romantické vzťahy. Čo teda Rudo a baby? Kedy sa konečne ožení?

Na priateľskej báze vychádza Rudo so ženami veľmi dobre. Inak má však samé pofidérne vzťahy, ktoré väčšinou nevyjdú. V jeho príbehoch je šťastná časť Rudovho života vynechaná. Načo by o nej písal? Prvá veta Anny Kareninovej znie: „Všetky šťastné rodiny sú si podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svojím spôsobom.“ Preto asi každý, kto chce napísať zaujímavý príbeh, sústredí sa skôr na neurózy, nešťastie.

Rudo - Autorovo kreslené alter ego. Daniel Majling tvrdí, že je dobré mať na niečo názor, ale je lepšie nechať sa k veci vyjadriť človeka, ktorého sa daná téma týka. Preto sú jeho kresbičky čarovne autentické, prosté, a zároveň až primitívne účinné. Tieto ľahko mystické, mierne vulgárne, veľmi humorné a vysoko intelektuálne poviedky, ako ich označil kritikPavel Mandys, práve vyšli aj knižne v češtine. Na Slovensku pre tento typ literatúry neexistuje vydavateľstvo.

Zobral by si Boženu Slančíkovu Timravu, keby ju stretol?

Určite áno. Som presvedčený, že by to bol veľmi pevný vzťah. Možno aj z toho vyplývajú Rudove problémy, že všetky tie Hildy, ktoré prichádzajú do jeho života, pomeriava práve s Boženou Slančíkovou.

Nenaháňajú ho už rodičia, že kedy bude „na poriadku“?