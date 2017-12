Zomrel Spock zo seriálu Star Trek

Herecký predstaviteľ pána Spocka, Leonard Nimoy, známy zo série Star Trek, podľahol pľúcnej chorobe.

27. feb 2015 o 18:30 Zuzana Matkovská, Marek Hudec, Zuzana Matkovská

Leonard Nimoy, americký herec, ktorý sa preslávil rolou Spocka v sci-fi sérii Star Trek, zomrel v piatok vo veku 83 rokov.

Jeho manželka Susan informovala denník Guardian, že herec zomrel na pľúcnu chorobu. Herec minulý rok o chorobe informoval, pripisoval ju častému fajčeniu, ktorého sa vzdal pred vyše tridsiatimi rokmi. V nemocnici ho hospitalizovali na začiatku tohto týždňa.

A life is like a garden. Perfect moments can be had, but not preserved, except in memory. LLAP

Nimoy sa vďaka jedinej role stal ikonickou postavou americkej kultúry, čo dokazujú jeho epizódne úlohy v Simpsonovcoch, Futurame, alebo v Teórii veľkého tresku. Žáner sci-fi mu bol zrejme najbližší, keď už svoju kariéru začínal vo filmoch ako Them! či Zombies of the Stratosphere.

Prvú hlavnú úlohu dostal vo filme „Kid Monk Baroni“. Zahral si v ňom znetvoreného talianskeho vodcu gangu z ktorého sa stal boxer.

Nimoy dva roky slúžil v armáde, dosiahol hodnosť seržanta. Hrať neprestal ani počas vojenskej služby, slúžil v špeciálnom útvare, ktorý mu umožnil naďalej sa venovať svojej vášni.

Žite dlho a prosperujte

Ako pán Spock so slávnym heslom: "Žite dlho a prosperujte," a ešte slávnejším gestom vystupoval Nimoy v prvých sezónach seriálu Star Trek medzi rokmi 1966-69. Stal sa obľúbencom komunity tzv. trekkies, ktorá sa okolo seriálu zozbierala. Inak, ako pána Spocka ho asi nepoznali.

Nimoyove náboženské zázemie ovplyvnilo aj samotnú postavu Spocka. Charakteristický pozdrav bol Nimoyov nápad. Vychádzal zo židovského požehnania. Gesto evokuje hebrejské písmeno shin, počiatočné písmeno jedného z hebrejských mien pre Boha, Shaddai.

Nie som Spock

Táto poloha pre herca zrejme nebola pohodlná, napísal totiž biografiu s názvom: "Nie som Spock." Napriek tomu, že tieň svojej postavy neprekročil, rozhodne mu v kariére neuškodila - veď ho obsadili aj do iného slávneho retro seriálu - Mission: Impossible.

Zrejme aj vďaka Spockovi získal neskôr rolu zloducha v sci-fi seriáli Fringe, jeho hlas sprevádzal aj pohyby jedného z Transformers a ako čestný hosť sa objavil aj v dvojici najnovších filmových dobrodružstiev posádky Enterprise režiséra J.J. Abramsa. Bolo to práve v Star Trek: Do temnoty, kde sme ho mohli vidieť naposledy.

Neskôr už názor pravdepodobne zmenil, keď napísal biografiu „Som Spock“ v roku 1995. „Ak by som mal na výber a musel byť niekým iným, bol by som Spockom.“

Okrem manželky budú za ním smútiť aj jeho deti, Adam a Julie.