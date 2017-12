Legendárny trúbkar začínal s nástrojom vyrobeným z odpadu

Jeden z najžiadanejších džezových hudobníkov bol zároveň aj dlhoročným univerzitným profesorom a hudobným mentorom.

28. feb 2015 o 10:06 Barbora Adamková

Chudobná rodina s jedenástimi deťmi si nemohla dovoliť kúpiť malému Clarkovi Terrymu (14.12.1920 – 21. 2.2015) naozajstný hudobný nástroj a otec ho aj od hudby odhováral.

Terry sa však nenechal odradiť a nástroj si vyrobil z rôznych kusov odpadu.

Prelomový moment jeho kariéry nastal, keď sa po návrate z vojny pripojil ku kapele Georgea Hudsona. Hral prím, všetky trúbkové sóla, nacvičoval s kapelou a navrhoval čísla.

Postupne sa vypracoval a hral po boku džezových velikánov ako Count Basie a Duke Ellington, v ktorého orchestri strávil takmer celé desaťročie.

Nahrával aj s najväčšími džezovými umelcami všetkých čias ako Thelonious Monk či Charles Mingus. V 60. rokoch sa stal prvým afroamerickým hudobníkom na obrazovkách NBC.

“Aj na vrchole slávy a technických zručností hral s predstavivosťou a oddanosťou dieťaťa pri domácej tvorbe,” píše pre portal The New Yorker trúbkar Taylor Ho Bynum.

Jeho prínos pre hudbu je rovnako dôležitý ako jeho prínos do hudobného vzdelávania. Osobne sa venoval o šesť rokov mladšiemu trúbkarovi Milesovi Davisovi, pre ktorého bol mentorom.

Terry tiež strávil dlhé roky vyučovaním umenia džezu. V roku 2010 za zásluhy vo svete džezovej hudby získal ocenenie Grammy za celoživotné dielo.

„Vedel som, že jediná cesta, ako pokračovať, bolo ísť ďalej,“ napísal Terry vo svojej autobiografii. Nepoľavil ani vo svojom vysokom veku.

Neustále učil, hoci bol pripútaný na invalidný vozík, či dokonca k nemocničnej posteli.

Vo veku 93 rokov hral hlavnú úlohu v dokumente Keep on Keepin’ On, ktorý zachytával jeho vzťah so študentom, začínajúcim hudobníkom Justinom Kauflinom.