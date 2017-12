Hviezda týždňa: Bradley Cooper

1. mar 2015 o 16:15 Eva Andrejčáková

Americký ostreľovač z vojny v Iraku sa svojho sfilmovaného príbehu nedožil. Bradley Cooper ho bude pripomínať a pýtať sa, kto je ozajstný hrdina.

Existujú tri typy ľudí: jedni sú ovce, myslia si, že zlo neexistuje a nevedia sa brániť. Druhí, vlci – predátori, používajú násilie a týrajú slabých. Tí tretí sú ovčiari. Vedia byť agresívni, no majú neodolateľnú potrebu chrániť stádo. Takto otec vykreslil život dvom synom. Vo svojej rodine nechcel vychovávať žiadne ovce a hrozil chlapcom remeňom, ak sa budú správať ako vlci. Chcel im vštepiť predovšetkým to tretie – chrániť svojich blízkych. Oboch ešte ako malých naučil narábať so zbraňou. V staršom Chrisovi podporil veľký talent.

Neomylná muška

Ťažko sa velebí talent, keď ide o zabíjanie. Ťažko sa hovorí o úspechu, keď ide o rekord v počte mŕtvych. Je však realitou, že vojna robí z ľudí hrdinov. Jeden majster v streľbe vyrástol z malého Chrisa Kyla. Texaskému kovbojovi nebolo jedno, čo sa deje v krajine, v ktorej žil a na ktorú bol hrdý. Postupne sa začal uisťovať, že keď je Amerika ohrozená, treba sa pre ňu obetovať. Prišiel čas zmeniť nudný život, ktorý sa dovtedy krútil len okolo rodea a plytkých vzťahov. Najsprávnejšie je vstúpiť do armády. Ako ostreľovač amerického námorníctva odchádza do Iraku s jedinou úlohou: chrániť svojich. Má neomylnú mušku a počas štyroch náročných turnusov v najnebezpečnejších terénoch dosahuje v zneškodňovaní nepriateľa rekordy. Vojna ovládne jeho myseľ a čoraz menej je schopný vracať sa do normálneho života, k milujúcej rodine.

Herec, čo túžil byť vojakom

Aj herec Bradley Cooper sa v detstve chcel stať vojakom, prosil otca, aby mohol ísť na vojenskú školu. Stále sa točil okolo fenoménu smrti, fascinovali ho vojnové drámy, čítal knihy o Vietname. Napokon vyštudoval angličtinu a francúzštinu a začal sa zaujímať o herectvo. Absolvoval ho na filadelfskej The New School University a šťastne debutoval v seriáli Sex v meste v roku 1998. Neskôr prišli úspešné filmy Yes Man, Ako uloviť družičku, Vo štvorici po opici, Slová, Terapia láskou či A-Team, kde sa konečne objavil v príbehu s vojnovou tematikou. V roku 2013 účinkoval v dráme Špinavý trik. Jej nakrúcanie sa odkladalo pre teroristické útoky na Bostonský maratón. Bradleyho Coopera to vzalo – chodil po rôznych nemocniciach v Bostone, aby navštívil obete útoku. To ho upevnilo v presvedčení, že by mal vzniknúť film, ktorý odsúdi terorizmus. Kúpil práva na sfilmovanie autobiografickej knihy žijúcej legendy Chrisa Kyla – amerického ostreľovača a rekordéra v počte smrteľných zásahov v službách námornej flotily Navy Seal.