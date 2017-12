Tip na utorok: Kto zvláda Eastwoodov patriotizmus?

Kto hľadá drámu, možno ju uvidí v Americkom ostreľovačovi. Alebo v Euripidovej Medei, ktorú hrajú v Košiciach

3. mar 2015 o 0:00 Miloš Ščepka, pb

Americký ostreľovač

Kino tip

Americký ostreľovač je 50 odtieňov sivej pre mužov. Film, nakrútený pre tú istú cieľovú skupinu ako mimoriadne úspešný knižný bestseller, podľa ktorého vznikol. Chris Kyle, ostreľovač United States Navy SEAL, sa v roku 2012 podpísal pod knihu, ktorú v jeho mene napísali Scott McEwen a Jim DeFelice. Nie všetkým sa páčilo, že sa v nej nechal adorovať ako vzor vlastenca, vojaka a dobročinného aktivistu. Po jeho predčasnom skone (žiadny spoiler!) však pochybovači stíchli. Prevládlo presvedčenie, že dnešná Amerika potrebuje hrdinov.

Clint Eastwood si sadol na režisérsku stoličku, až keď ju uvoľnil Steven Spielberg, ktorý však bol tiež iba náhradníkom pôvodne avizovaného Davida O. Russella. Ak je film autorským projektom, tak Bradleyho Coopera, ktorý ho produkoval a len neskôr prijal i hlavnú rolu. Eastwood do réžie nevložil žiadne pocity, postoje, názory. Kritiku ani oslavu. Remeselne presne, no nezainteresovane rozpráva príbeh prostého chlapca z tuctovej americkej rodiny, odmalička vychovávaného so zbraňou v ruke.

Viac ako vojnový film Americký ostreľovač pripomína klasický western. Pištoľník je obyčajný chlap. Intelektuál by pôsobil komicky ako lovec motýľov na divokom západe. Nemusíme o ňom vedieť veľa. Netreba ho zložito hrať. Má prostú životnú filozofiu. Je spoľahlivý a bojovný. Medzi scénami ústredného duelu sledujeme, ako dospieva, žení sa, vychováva deti. Vžiť sa do deja nám pomáha aj strih: priamo z bojiska sa bez varovania ocitáme v mierovom zázemí. Ešte počujeme výstrely, ale už vidíme hrdinu popíjať v saloone.

Patetizmus a dramatická štylizácia, rovnako ako adorácia pištoľníka nepôsobia nepatrične. Práve naopak – sú stavebné kamene westernu. Vo westerne len málokto žiali nad tragickým osudom pôvodného obyvateľstva. Western má morálku postavenú úplne inak. A často ju relativizuje. Takže ostáva len na nás, ako zoberieme Kylove slová, že mu nešlo o to zabíjať, ale zachraňovať životy spolubojovníkov. Niekto mu zatlieska. Iného strasie od hrôzy.

video //www.youtube.com/embed/nrK8aNDQ7NQ

Euripides: Medeia

Divadlo / Malá scéna, Košice 19.00

Jedna z najznámejších antických tragédií Medeia bude uvedená dnes večer na doskách Malej scény košického Štátneho divadla. Príbeh o zradenej láske a pomste vraždou sokyne a vlastných detí fascinuje aj dnes svojou nadčasovosťou a univerzálnosťou.

Autor dva a pol tisíca rokov starej tragédie, Euripides, bol osobným priateľom filozofa Socrata, ktorý podľa tradície chodieval do divadla iba vtedy, ak sa uvádzali Euripidove hry. Tie boli na to obdobie inovatívne, stavali sa proti divadelnej a spoločenskej tradícii. Ženy sú v jeho dielach znázorňované mimo vtedajších stereotypov. Práve Medeia je hrou, ktorá môže aj dnes narúšať našou tradíciou zavedené rodové floskule o nežnejšom či slabšom pohlaví.

V réžii a úprave Michala Vajdičku hrajú Dana Košická, Stanislav Pitoňák, Peter Čižmár a Henrieta Kecerová.

Viktor Frešo – Part One

Vernisáž / SODA Gallery 19.00

Absolvent VŠMU, Viktor Frešo vytvára rafinované koncepty a projekty, v ktorých je často kritický a agresívne pohŕda výtvarnou scénou a jej procesmi - s podtónom ľahkosti, humoru a hry.

Jedným z najfascinujúcejších prvkov jeho tvorby je zdanlivý kontrapunkt dôrazu na obrovské, grandiózne Ego spojené s Gestom v kombinácii s odzbrojujúcou sebaironickou pokorou. Schopnosť odhaliť svoje temné stránky duše či poklesky, a predhodiť ich svetu bez ohľadu na následky, posúvajú autorove koncepty do širších možností vnímania dôvodov jeho práce.

Viktora Freša zaujímajú priame, účinné, vizuálne nástroje. Či už zasahuje do verejného priestoru, alebo vystavuje v galériách, dbá o to, aby z vyhotovenia bolo poznať okamžitú tvorivú akciu – gesto.

Ďalším veľmi typickým aspektom je presah do mediálneho sveta, kde bez akejkoľvek úcty verejne prezentuje svoje radikálne a často pohŕdavé názory na spoločnosť a umeleckú scénu.