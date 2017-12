Budúcnosť herečiek je katastrofálna, hovorí Kristin Scott Thomas

Anglickú herečku už nebaví hrať stále tie isté postavy. Viní za to vek.

2. mar 2015 o 19:11 Kristína Kúdelová

Má pozornosť, má uznanie aj herecký talent, ale nemá príležitosť ho prejaviť. Anglická herečka Kristin Scott Thomas sa v rozhovore pre televíziu BBC pridala k tým kolegyniam, ktoré tvrdia, že čím sú staršie, tým menej príležitostí dostávajú. Mať päťdesiat rokov, to samo osebe je diskvalifikujúce.

„Už vás nebudem viac zaťažovať historkami o tom, ako sú herečky v našom veku bez práce, pretože už je to aj nuda,“ povedala. „Je to pravda, je to katastrofálne a asi nikdy sa to nezmení.“

Len pred pár týždňami herec Russell Crowe vyzýval herečky, aby prestali byť posadnuté mladosťou, prestali túžiť po úlohách pre dievčatá, prijali svoj vek a prispôsobili sa. Niektoré kolegyne ho však upozornili na to, že ony by aj rady hrali staršie postavy, keby im ich niekto ponúkal.

Scott Thomas si myslí to isté. Pre BBC povedala: „Kým sa ľudia nezačnú dožívať stopäťdesiat rokov, nikto si päťdesiatročné herečky všímať asi nebude.“

V roku 1997 bola nominovaná na Oscara za film Anglický pacient, o dvanásť rokov neskôr získala nomináciu na Zlatý glóbus s drámou Už dlho ťa mám rada. Naposledy zaujala vo filme Nicolasa Windinga Refna Iba Boh odpúšťa, kde stelesňovala ľudské zlo. Potom si spočítala, že hrá v podstate stále to isté a uvažovala o konci kariéry. Ale rozmyslela si to a čoskoro sa do svetových kín dostane vo vojnovej dráme Suite francaise.