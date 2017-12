Tip na stredu: Fargo zabáva aj zamrazí

Stredu vám odporúčame prežiť filmovo-televízne: či už v spoločnosti mrazivej čiernej komédie, životopisu dobrodruha, alebo španielskeho trileru.

4. mar 2015 o 0:00 Marek Hudec, Marek Hudec, mog

Fargo

TV TIP / AMC 22.00

Mnohí milovníci filmov bratov Coenovcov sa oprávnene obávali výroby seriálu podľa jedného z ich najkultovejších diel. A veru čierna komédia Fargo navyše v rukách neskúseného scenáristu Noaha Hawleyho dvíhala mnohé obočia – keď sa stala kultúrnym fenoménom a získala trinásť nominácií na ceny Emmy. Uspokojila jednak fanúšikov pôvodného filmu, jednak nových divákov. Ako sa jej to podarilo?

Jeho príbeh tvorcovia umiestnili do rovnakého fiktívneho sveta v chladnej časti Spojených štátov, kde sa to hemží hlúpymi, sebeckými a povrchnými postavami. Fargo si uťahuje z ľudskej zákernosti, ktorá sa čiastočne nachádza v každom z nás.

Na zasneženom vidieku sa príchodom tajomného cudzinca rozpúta vlna násilností. Hlavný hrdina Lester bol vždy poníženou osobou, nedokáže za seba bojovať a necháva sa manipulovať – do momentu, keď mu prasknú nervy a zabije svoju manželku.

Aby unikol spravodlivosti, skamaráti sa s masovým vrahom Malvom. Podarí sa im však striasť zvedavú policajtku Molly? Aj v tomto epose zvádza krutý boj nesmrteľné zlo v skvelom hereckom podaní Billyho Boba Thortona s postavami na strane morálky.

Seriál sa v tomto prípade výnimočne pôvodnému filmu nielen vyrovnáva, ale ho do istej miery prekonáva. Nielen majstrovsky premysleným príbehom roztiahnutým na trinásť epizód, ale aj mrazivou atmosférou, keď diváka v jednom momente zabáva mimoriadne nevhodným humorom a v druhom ho v špiku kosti mrazí scénou krvavého masakra.

Tvorcovia dokonca do príbehu namiešali mnoho paralel na coenovský originál. Nenechajte sa napríklad zmiasť úvodným nápisom, že je založený na skutočných udalostiach – ide, samozrejme, o cynický vtip tvorcov. Štýl rozprávania nemusí sadnúť každému, ale ponúka vrchol súčasnej seriálovej produkcie.

video //www.youtube.com/embed/vXfej6ekBZI

Storočie Miroslava Zikmunda

KINO TIP/ Mladosť, 14.00

Prespali na Cheopsovej pyramíde, prví na svete prešli Nubijskou púšťou, natočili zrodenie sopky aj lovcov lebiek. Na dobrodružných cestách strávili spoločne deväť rokov a prešli viac ako stotisíc kilometrov. Slávny cestovateľ, fotograf a spisovateľ Miroslav Zikmund precestoval s dnes už zosnulým Jiřím Hanzelkom takmer celý svet – a to na obyčajnej tatrovke.

Životopisný film dobrodruha, ktorého od stovky delia už len štyri roky, ukazuje, že cestovanie nie je len o videní, ale najmä o poznaní. Autentické zábery z mnohých expedícií sa prelínajú s jeho osobnou spoveďou, ktorá pobaví a dojme zároveň.

Sedemdesiat rokov si písal denník, vďaka ktorému teraz odkrýva aj svoj osobný život a to, ako sa na ňom podpísali politické režimy 20. storočia. Portrét jedného z dvojice najslávnejších cestovateľov nakrútil režisér Petr Horký.

video //www.youtube.com/embed/cJrqyC4-kN4

Cesta

KINO TIP/ Kino Film Europe, 11:00

Každý z nás tuší, čo sa stane v hororovom filme, keď hlavná postava zamieri do odľahlých hôr a ubytuje sa v opustenej chatrči. Áno, väčšinou sa začnú diať strašidelné veci. Aj to je súčasťou prvotného diváckeho očakávania pri filme Cesta, ktorý vznikol v španielskej produkcii.

Hráč šachu Raúl je arogantný muž bez štipky citu či rešpektu k okoliu. Jeho rodinný život sa ocitá na bode mrazu, a preto sa rozhodne spraviť rázny krok. Na Vianoce si vezme do prenájmu malú chatu v horách a dúfa, že spolu strávený čas so ženou Any a synom Nicom ozdraví ich naštrbený vzťah.

Keďže nemá vzťah k manuálnej práci, na výpomoc prichádza mladý sused Samuel. Ten sa však vracia častejšie, ako by bolo treba a Raúl začína podozrievať manželku z nevery. Prepadá depresiám a jeho nočné mory znásobuje depresívna severská atmosféra. Realita okolo neho sa začína pomaličky rozpadať a nahrádza ho paranoja a strach. Je ešte cesta naspäť?