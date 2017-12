Keď sa zabil búrlivý miláčik Ruska (seriál: samovraždy spisovateľov)

Mal len tridsať rokov, keď sa obesil v hotelovej izbe. Aj v rakve vyzeral Sergej Jesenin ako chlapec a obdivovateľky pri pohľade na jeho napudrovanú tvár omdlievali.

8. mar 2015 o 0:00 Peter Bilý

To, že v porovnaní s európskym či so západným svetom má ruský človek a celá ruská spoločnosť svojský spôsob uvažovania a konania, môžeme si azda priznať bez toho, aby sme skĺzli do krčmových floskúl a kaviarenských stereotypov.

Búrlivá osobnosť básnika Sergeja Jesenina a jeho obrovská obľúbenosť nielen u knihomoľov, ale aj u obyčajných Rusov je toho dôkazom.

Najobľúbenejší

Milan Rúfus v doslove k svojmu prekladu Jeseninových veršov uvádza, že keď sa v osemdesiatych rokoch v Sovietskom zväze pri vydávaní kníh začalo viac prihliadať aj na skutočný dopyt po konkrétnych knihách a nielen na rozhodnutia ideológov plánovaného hospodárstva, Jesenin, vždy podpultovo vypredávaný, vyšiel v náklade desiatich miliónov výtlačkov a napriek tomuto neuveriteľnému číslu sa znova vypredal.

Nemôžem potvrdiť, či ide o prifarbenú legendu, alebo o skutočnosť. Faktom však je, že v Rusku už v deväťdesiatych rokoch knižný dopyt po poézii ustúpil detektívkam, sci-fi a politickým trilerom. No napriek tomu je Jesenin dodnes jedným z najobľúbenejších ruských básnikov.

Nielen doma, ale aj vo svete neustále vychádza v stále nových vydaniach.

Dedinčan v meste