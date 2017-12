Dakota Johnson: Pred rokom som bola nikto

Dakota Johnson práve prežíva turbulentný rozbeh kariéry, a hoci z vlastnej nahoty na plátne žiadne veľké obavy nemala, strach jej priniesla strata spoločenskej anonymity.

5. mar 2015 o 9:42 Erika Litváková

Pred rokom som bola nikto

Nevinne dievčenský úsmev zdedila po mame, zľahka nedôverčivý pohľad po otcovi a ako dieťa prominentného hollywoodskeho páru, zdá sa, nemohla uniknúť hereckej profesii. Dcéra Melanie Griffithovej a Dona Johnsona rozbieha vlastnú kariéru a expresnou rýchlosťou úmernou rozpínajúcemu sa šialenstvu s názvom 50 odtieňov sivej rastie aj jej popularita.



50 odtieňovej sivej

V erotickej dráme, ktorá bola nakrútená podľa bestselleru E. L. Jamesovej hrá Anastasiu Steelovú, neskúsenú študentku, ktorá padne do osídiel neodolateľného, no citovo a sexuálne traumatizovaného miliardára Christiana Greya a stane sa otrokyňou jeho chúťok. V skutočnosti je však emočne uväznený najmä sám pán božský a Anastasia je, samozrejme, tou jedinou pravou, ktorá má predpoklady na to, aby ho z tohto zajatia vyslobodila.

Preháňala to so žúrmi

Marketingovo rafinovane načasovaná predvalentínska premiéra aj na Slovensku potvrdila, že film je diváckym hitom najmä medzi ženskou polovicou divákov. Kritika nad ním svorne ohŕňa nos. Mladá a ambiciózna Dakota si z toho ťažkú hlavu nerobí, čomu sa pri rekordnej návštevnosti filmu dá rozumieť.

Pikantná sadomaso romanca predbehla v štartovacích tržbách i Harryho Pottera a vedie aj v rebríčkoch nelegálnych sťahovaní z internetu. Hlavnú predstaviteľku oveľa viac zaskočil nápor fanúšikovského ošiaľu. „Veľmi som chcela byť toho súčasťou. No naháňa mi to strach,“ vyjadrila sa v rozhovore pre Vogue. „Pred rokom som bola nikto a teraz toto? Bola by som šťastnejšia niekde na ranči. Obklopená deťmi a domácimi zvieratami. Rada by som vlastnila kvetinárstvo alebo kníhkupectvo. Raz to tak aj bude.“

Obavy z miznúcej anonymity jej nedajú spávať a hoci Dakota vyrastala v prostredí dozvukov hereckej slávy svojich rodičov, spoznala skôr jej odvrátenú stranu. Titulky médií zapĺňali Johnsonovci sporadicky v súvislosti s Donovým alkoholizmom a výstrelkami, mama Melanie sa zas opakovane liečila zo závislosti od liekov. Sama Dakota priznala, že len čo dospela, preháňala to so žúrmi až príliš, a v roku 2007 aj ona podstúpila odvykaciu liečbu. V jej obavách z mediálneho tlaku sa isto zrkadlí aj táto skúsenosť. "