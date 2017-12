Každý dokáže schudnúť. Dôkazom toho sú herci

Káva, konzerva tuniaka a diétna kola. To je najobľúbenejší spôsob, ako rýchlo schudnúť do filmovej úlohy.

5. mar 2015 o 15:13 Alena Štifilová

Expertom na chudnutie je Christian Bale. Jeho telo je ako balón, nafúkne sa alebo vyfučí podľa želania. Urobil to už toľkokrát, že mu ostatní herci vyvolávajú a pýtajú si od neho rady. „Bohužiaľ, nerobím to pod dohľadom lekárov,” priznáva, „preto nemám chuť rozdávať návody. Čo ak si niekto ublíži?” V skutočnosti nejde o žiadne tajnosti, treba len menej jesť a viac sa hýbať. Čím väčší extrém medzi týmito dvoma činnosťami dosiahnete, tým viac schudnete, tvrdí.

Pre úlohu Trevora Reznika v snímke Mechanik schudol neuveriteľných 28 kilogramov, pri výške 183 centimetrov vážil slabých 54 kilogramov a diváci znechutene odchádzali z kín. Nebolo jednoduché pozerať sa na postavu psychicky a fyzicky vyčerpaného mladíka Trevora, ktorý už rok trpí nespavosťou spôsobenou opakujúcou sa nočnou morou. A to netušili, že Balovým cieľom bolo klesnúť na 45 kilogramov, čo mu producenti rázne zatrhli.

S hladovkou začal štyri mesiace pred nakrúcaním, podľa vlastných slov žil na jednej šálke kávy, jednom jablku a jednej konzerve tuniaka za deň. Dopĺňal to intenzívnym cvičením, vitamínmi a jeho rekord ešte nik z hercov neprekonal.



Christian Bale (vpravo) v snímke Temný úsvit (2006). FOTO: OUTNOW.CH

Chudne, hoci to od neho nik nežiada

To bolo v roku 2004, o dva roky neskôr chudol opäť, tentoraz pre film Temný úsvit. V snímke nakrútenej podľa skutočného príbehu pilota Dietera Denglera, ktorému sa ako jedinému Američanovi podarilo ujsť zo zajateckého tábora uprostred laoskej džungle, bol o dvadsaťpäť kilogramov ľahší než obyčajne.

Biografická bola i dráma Boxer z roku 2010, v ktorej stvárnil od heroínu závislého Dickyho Ecklunda, bývalého boxera a nevlastného brata hlavnej postavy Mickyho Warda.

Ani on sám nevie, koľko schudol, na váhu sa nepozeral, dôležitejší než čísla bol preňho dostatočne vychudnutý vzhľad. „Nič vás tak nedostane do formy ako boxovanie,” pochvaľoval si.

Vyzerá to, akoby si tento typ postáv vyberal úmyselne a fyzická premena mu prinášala radosť a pocit skutočného herectva. Púšťa sa do nej totiž dobrovoľne, režiséri ho o to len málokedy žiadajú. „Vždy zabudnem na svoj sľub, že to už nikdy neurobím,” žartuje. Ak potrebujú, aby bol mohutnejší, ponúkajú mu protézy, vypchávky a tony mejkapu. „Potom zistia, že som pribral a sú prekvapení,” spomína na oscarový film Špinavý trik, pre ktorý pribral osemnásť kilogramov. Priam si vychutnával scény, v ktorých si mohol rozopnúť košeľu a vystavovať na obdiv svoje vykŕmené telo.



Opäť Christian Bale, tentoraz o osemnásť kilogramov ťažší v snímke Špinavý trik (2013). FOTO: OUTNOW.CH

Triler Mechanik (2004) a Christian Bale s váhou necelých 54 kilogramov:

Dopomohol som si k cukrovke

Rozčuľujú ho však komentáre typu „preňho to je jednoduché, schudol už veľakrát“.

„Ľudia si asi naozaj neuvedomujú, aké to je ťažké! Nie je to zábava, ale horor,” povedal niekoľko dní po tom, čo Tom Hanks pripustil, že cukrovku typu 2, ktorou trpí, uňho mohlo vyvolať drastické chudnutie a priberanie pre filmové postavy. Aby presvedčivo stvárnil právnika umierajúceho na AIDS v snímke Philadelphia, schudol takmer trinásť kilogramov, ako Chuck Noland v snímke Stroskotanec najprv pribral osemnásť kilogramov, aby sa mohol ocitnúť na pustom ostrove a schudnúť dvadsaťtri.

Predvlani, keď mu diagnostikovali cukrovku, vyhlásil, že už nikdy neprijme úlohu, ktorá si vyžaduje zmenu hmotnosti. „Ani priberanie nie je také príjemné, ako si myslíte,” vysvetľoval. „Jete veľa nezdravého jedla a vôbec necvičíte. Ovplyvňuje to váš spánok, vaše nohy, cholesterol ani nespomínam.” Pripustil, že je to viac-menej záležitosť mladých hercov. On vo veku 58 rokov už nič podobné absolvovať nechce.



Tom Hanks v snímke Stroskotanec (2000). FOTO: OUTNOW.CH

Tiež schudli:

Matthew McConaughey vo filme Klub poslednej nádeje (2013):



Matthew McConaughey prežíval na diétnej kole, vaječných bielkoch a kuracom mäse. „Zistil som, že telo vydrží viac, ako si myslíme,” komentoval svoj zážitok. Keď z pôvodných 84 kilogramov klesol na 65, ľudia na ulici sa ho pýtali, či je v poriadku. „Keď som schudol na 61 kilogramov (pri výške 180 centimetrov) už mi rovno hovorili: Pomôžeme ti. A to bolo presne ono, nemohol som predsa vyzerať zdravo.” Za stvárnenie kovboja Rona Woodroofa trpiaceho HIV v snímke Klub poslednej nádeje (2013) získal Oscara.

Colin Farrell v dráme Oči vojny (2011):

Ľahko si navyknem na čokoľvek, dokonca aj na nepohodlie. Okrem toho rád súťažím sám so sebou, tvrdil Colin Farrell a schudol dvadsať kilogramov pre úlohu vojnového reportéra v snímke Oči vojny (2011). Aj on nasadil typickú hollywoodsku diétu: tuniak, káva a diétna kola.

Michael Fassbender v dráme Hlad (2008):

Takmer dvadsať kilogramov schudol Michael Fassbender v dráme Hlad (2008) opisujúcej štrajk írskych väzňov. Zvykol si na 600 kalórií denne, jedol najmä oriešky a lesné ovocie.

Beyoncé Knowles (vľavo) v muzikáli Dreamgirls (2006):

Šesť až dvanásť pohárov vody denne zmiešaných s limetkovo-citrónovou šťavou, javorovým sirupom a kajenským korením. Za dva týždne schudla Beyoncé Knowles dvadsať kilogramov, aby mohla stvárniť 16-ročnú Deenu Jonesovú v snímke Dreamgirls (2006).

Ashton Kutcher v životopisnej snímke Jobs (2013):

Chabý pokus priblížiť sa k svojej postave predviedol Ashton Kutcher. Jedol len ovocie, tak ako Steve Jobs, zakladateľ spoločnosti Apple, ale prísna frutariánska diéta mu spôsobila problémy s pankreasom a niekoľko dní pred nakrúcaním životopisnej snímky Jobs (2013) ho museli hospitalizovať.

Anne Hathaway v snímke Bedári (2012):

Štíhla Anne Hathaway schudla päť kíl pred nakrúcaním muzikálu Bedári (2012) a ďalších sedem počas filmovania. „Držala som hladovku, aby som vyzerala ako tesne pred smrťou. Ale bolo to pod dohľadom lekárov,” tvrdila. Neskôr prezradila, že jedla len ovsenú kašu s vodou. Zo vzduchu žila aj pred snímkou Návrat temného rytiera, kde stvárnila Mačaciu ženu.

Natalie Portman v dráme Čierna labuť (2010):

Vegánka Natalie Portman schudla takmer desať kilogramov, aby vyzerala ako skutočná baletka v dráme Čierna labuť (2010). Okrem hladovania rok trénovala balet päť až osem hodín denne sedem dní do týždňa. Počas nakrúcania otehotnela.

Mila Kunis v dráme Čierna labuť (2010):



Ten, kto tvrdí, že nevie schudnúť, klame. O tom je presvedčená Mila Kunis. Jej skúsenosť z nakrúcania Čiernej labute (2010), keď schudla z 52 na 43 kilogramov, ju naučila, že telo sa dokáže prispôsobiť čomukoľvek. „Bola som kosť a koža, nijaký zadok ani prsia,” hovorí o diéte rovnajúcej sa takmer hladovke. Jej postava sa však natrvalo zmenila. „Keď som sa vrátila k pôvodnej hmotnosti, to, čo som stratila v prsiach, som už naspäť nenabrala, ako keby to kleslo do bokov a brucha.”